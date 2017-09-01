Средняя закупочная цена молока в Латвии в июле 2017 года по сравнению с июнем повысилась на 1,5%, свидетельствуют предварительные данные Латвийского центрального союза переработчиков молока (ЛЦСПМ).

Как сообщил агентству LЕТА председатель ЛЦСПМ Янис Шолкс, в июле средняя закупочная цена молока составила 300 евро за тонну. В летние месяцы она была достаточно стабильной, с небольшими колебаниями.

По его словам, пока нет признаков того, что закупочная цена молока в последующие месяцы снизится. В августе она могла быть схожей с июльской, в сентябре тоже существенно не изменится.

Общее настроение в отрасли оптимистичное, поскольку в целом закупочная цена оптимальная, и цены на молочные продукты в большей или меньшей мере сравнялись с ней, поэтому на рынке существует определенное равновесие.

В июне 2017 года средняя закупочная цена молока составила 295,7 евро за тонну.

ЛЦСПМ объединяет молокоперерабатывающие предприятия и партнеров, реализующих в общей сложности около 80% перерабатываемого в Латвии молока.