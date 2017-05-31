Литовская компания сообщила, что ее показатель EBITDA в этом году вырос на 3% до 452 тыс. евро, а ее выручка увеличилась на 1,3% до 7,177 млн. евро.
По словам гендиректора компании Гядиминаса Чейки, первый квартал этого года был традиционно неактивным, эти месяцы в бизнесе бытового холодильного оборудования считаются "не сезонными". Однако, он добавил, что в этом году компанию ждет множество вызовов.
Чистая прибыль Snaige в прошлом году выросла в 2,1 раза до 1,088 млн. евро, выручка сократилась на 13,4% до 38,437 млн. евро.
91,1% акций Snaige косвенно принадлежит российской Polair.
Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.