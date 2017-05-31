В первом квартале этого года консолидированные убытки контролируемого российской группой Polair единственного в странах Балтии производителя бытовых холодильников - Snaige составили 215,3 тыс. евро - на 15,5% больше, чем за тот же период прошлого года составили 186,4 тыс. евро.

Литовская компания сообщила, что ее показатель EBITDA в этом году вырос на 3% до 452 тыс. евро, а ее выручка увеличилась на 1,3% до 7,177 млн. евро.

По словам гендиректора компании Гядиминаса Чейки, первый квартал этого года был традиционно неактивным, эти месяцы в бизнесе бытового холодильного оборудования считаются "не сезонными". Однако, он добавил, что в этом году компанию ждет множество вызовов.

Чистая прибыль Snaige в прошлом году выросла в 2,1 раза до 1,088 млн. евро, выручка сократилась на 13,4% до 38,437 млн. евро.

91,1% акций Snaige косвенно принадлежит российской Polair.

Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.