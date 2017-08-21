Доходы от сдачи недвижимости в аренду в прошлом году задекларировали 16 879 физических лиц, общая сумма уплаченного ими налога составила 9 млн евро. Об этом свидетельствуют данные Службы госдоходов (СГД) о лицах, выбравших облегченный режим уплаты налога (платят 10% налога со всех доходов). Для сравнения, в 2015 году налог с доходов от недвижимости задекларировали только 10 683 человека, а в общей сложности было уплачено 4,25 млн евро.

Большинство владельцев сдают свою недвижимость в аренду юридическим персонам. В прошлом году объект недвижимости (земельный участок, квартиру или дом) сдали в аренду 11 581 человек, а с полученных доходов был уплачен налог в 3,51 млн евро. В 2015 году таких владельцев недвижимости было заметно меньше (7905), а сумма уплаченного налога составила 2,33 млн евро.