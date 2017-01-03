Компания Lietuvos energija, которая обеспечивает газом бытовых и промышленных потребителей, в этом году купит в России около 64% необходимого ей объема газа - примерно 2,9 млн. мегаватт-часов, а крупнейший потребитель газа, завод удобрений Achema купит примерно 9 млн. мегаватт-часов газпромовоского газа или две трети потребляемого ею объема. Достижение договоренности с "Газпромом" подтвердил агентству BNS и один из самых небольших поставщиков газа в Литве - компания Haupas.

Однако эти компании не раскрывают условия договоров с "Газпромом" - они не сообщают ни объемы газа, ни его цену, ни сроки договоров. Lietuvos energija только сообщила, что договор заключен сроком на год, а Achema и Haupas эту информацию не обнародуют.

По подсчетам BNS, часть "Газпрома" на литовском рынке увеличится с одной трети в прошлом году до примерно 55% в этом году, но она не достигнет показателя 2015 года, когда эта часть на рынке превышала 80%.

Эксперт по энергетике, лектор Института международных отношений и политических наук Ромас Швядас считает, что после того, как в прошлом году Литва купила большую часть газа через терминал сжиженного природного газа (ТСПГ), "Газпром" был вынужден пересмотреть свою стратегию и предложить более конкурентную цену. Р.Швядас говорит, что в будущем основные игроки литовского рынка газа из-за особенно яростной конкуренции могут меняться.

"На мой взгляд, рынок так и будет колебаться. Если в прошлом году (газа куплено) было больше с терминала, то "Газпром" хочет увеличить продажи и в этом году газпромовского газа может быть больше. Если в этом году (будет) больше газпромовского газа, в следующем году другой поставщик захочет (занять) больше рынка и это станет рычагом для переговоров с другим поставщиком", - сказал BNS Р. Швядас.

По его словам, после того как литовские предприятия стали покупать больше газа через терминал, они получили рычаги на переговорах с "Газпромом", а это показывает, что рынок газа заработал.

"Газпром" вынужден приспосабливаться к условиям. Одна сторона медали та, что мы подсчитываем, сколько купить с терминала, сколько - у "Газпрома". Другой фактор - что вся литовская экономика выигрывает, потому что цены падают", - объяснил Р. Швядас.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что ситуация, когда в прошлом году большую часть необходимого ей газа Литва покупала у Statoil, а в этом году около половины газа купит у "Газпрома", говорит о том, что на рынке имеет место конкуренция.

"Нашей целью всегда было иметь рычаг конкуренции, чтобы мы могли получить самую лучшую цену для потребителей. Именно ТСПГ позволяет (это) обеспечить. Есть определенные сезонные колебания цен, когда такие контракты экономически более выгодны. При планировании газового портфеля нужно учитывать и сезонность", - сказал министр BNS.

Глава Lietuvos energija Далюс Мисюнас говорит, что российский газ конкурентен в холодное время года. По его словам, на СПГ лучше ориентироваться в теплый сезон, когда цена на него заметно падает.

"На конкурсе осенью мы выбрали американскую компанию Koch, у которой будем покупать СПГ с ориентацией на лето, когда он самый дешевый. "Газпром" - как самая дешевая альтернатива в холодное время, потому что тогда цены на СПГ повышаются", - сказал Д. Мисюнас BNS.

По его словам, цены на СПГ на рынке растут, потому что растет потребление газа. Однако Д. Мисюнас не считает, что "Газпром" в будущем будет продавать все больше газа в Литве . Д. Мисюнас признал, что ТСПГ был мощным рычагом на переговорах о цене, но вести переговоры с "Газпромом" было нелегко.

В прошлом году группа Lietuvos energija купила газ у "Газпром Экспорта" на аукционе, кроме того, у нее был остаток газа по прежнему договору сроком на 10 лет. Однако, по словам Д. Мисюнаса, нельзя утверждать, что имеет место возврат к прежней модели договоров, потому что они больше не заключаются на долгий срок.

Потребление газа в Литве с каждым годом сокращается: в этом году страна потребит около 22 млн. мегаватт-часов газа, в прошлом году потребила около 24 млн. мегаватт-часов, а в 2015 году - около 27,6 млн. мегаватт-часов.

В прошлом году большую часть газа - 60% или 14,3 млн. мегаватт-часов - Литве поставил концерн Statoil. В 2015 году, когда начал действовать ТСПГ, газ концерна Statoil занимал 16,5% рынка. Крупнейшим поставщиком газа еще оставался "Газпром", часть которого в 2016 году на рынке уменьшилась с 84% до одной трети.

В 2016 году ни одно литовское предприятие не подписало договор с "Газпромом", невзирая на то, что в конце 2015 года истекли долгосрочные договоры с концерном. Однако небольшое количество газа предприятия купили в марте на организованном "Газпромом" аукционе, на котором он предложил купить около 5,1 млн. мегаватт-часов газа, однако куплено его было меньше.

В этом году компании Litgas и Litgas и Achema купят у Statoil 8 млн. мегаватт-часов СПГ. Еще 2 млн. мегаватт-часов СПГ компания Lietuvos duju tiekimas купит у американской компании Koch Supply & Trading. У "Газпрома" все литовские компании купят около 12 млн. мегаватт-часов газа.