По его словам, новый самолет – более эффективный и вместительный (230 посадочных мест). В прошлом году лайнер был представлен в Будапеште. Новый самолет появится в Риге с сентября текущего года.

Также представитель авиакомпании рассказал о двух новых направлениях, которые Wizz Air запускает из Риги. Это итальянский город Бари и исландский город Рейкьявик. Регулярные рейсы по новым маршрутам начнутся с 25 июня и будут осуществляться дважды в неделю, что позволить расширить карту Wizz Air из рижского аэропорта в 11 направлений.

Рейкьявик, столица Исландии, считается одной из самых безопасных, самых зеленых и чистых столиц в мире, а благодаря разнообразию культурных мероприятий и достопримечательностей, этот город также очень популярен среди туристов. Исландия также предлагает широкий выбор уникальных туристических развлечений, таких как туры знакомства с природой, зимняя рыбалка и, конечно же, именно тут можно насладиться Северным сиянием.

Бари является столицей очаровательного региона Апулия на юге Италии, которая стала популярным местом отдыха для туристов, предпочитающих солнечную погоду. В этом городе можно насладиться красотой побеленных холмов города и длинной набережной Средиземного моря.

В целом авиакомпания Wizz Air из Риги уже перевезла 1,8 млн пассажиров, и в этом году с учетом роста числа маршрутов Wizz Air намерена обслужить свыше 580 000 пассажиров.

Первый самолет Wizz Air вылетел из Риги в марте 2010 года. В 2014 году авиакомпания открыла базу в столице Латвии и в настоящее время оперирует двумя самолетами Airbus A320, базирующимися в Рижском аэропорту, где работают более 70 сотрудников.

Вашархей также заметил, что не опасается конкуренции со стороны национальной авиакомпании airBaltic, поскольку это выгодно пассажирам, а также способствует развитию бизнеса, пишет агентство LETA.

Одновременно представитель Wizz Air не стал раскрывать коммерческой информации о дальнейшем развитии бизнеса в Латвии, в том числе не ответил на вопрос, запланированы ли полеты из аэропорта Лиепаи, который осенью прошлого года получил сертификат.

Авиакомпания предлагает полеты из Риги по девяти направлениям.

В 2016 году Wizz Air перевезла более 480 тысяч пассажиров по низким тарифам, используя латвийские маршруты и обеспечив более 350 местных рабочих мест.

Wizz Air - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Центральной и Восточной Европе. В прошлом году она перевезла примерно 23 млн пассажиров - на 19% больше, чем в 2015 году. В ее флоте - 74 самолета Airbus, самолеты A320 и A321, размещенные на 25 базах в 13 странах Центральной и Восточной Европы.