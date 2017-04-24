Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ), которая отслеживает изменения цен в розничной торговле с 1996 года, отмечает, что неожиданно высоким ростом цен за короткий период в последнее время отличились молочные продукты. Удорожание этих продуктов производители объясняют резким повышением закупочных цен на молоко - вплоть до 40%, пишет агентство LETA.

В марте прошлого года средняя цена 2%-го молока в магазинах составляла 0,74 евро за литр, а в декабре - уже 0,91 евро. С конца прошлого года наблюдается стабилизация цен - в марте 2017 года стоимость литра молока сохранилась на уровне декабря прошлого года.

Выросли за год цены и на другие молочные продукты. Например, 25%-ная сметана в 360-граммовой упаковке в течение года подорожала на 14%, сливочное масло (упаковка 200 г) - на 8%, голландский и российский сыр - соответственно на 21% и 23%.