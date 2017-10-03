Соответствующие поправки к закону об иммиграции во вторник, 3 октября, утвердил Кабинет министров. Законопроекту еще предстоит пройти через рассмотрение в Сейме.

За продление ВНЖ придется платить 5000 евро всем, кто получил его за инвестиции в недвижимость, коммерческие общества или вложения в субординированный капитал банка.

По данным прогноза Министерства экономики, который базируется на данных Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), введение платы позволит получить в госбюджет дополнительные доходы: в 2018 году 3,7-5,1 млн евро, в 2019 году - 5,5-7,7 млн евро, а в 2020 году - 939 тыс. - 1,3 млн евро.

По информации УДГМ, сейчас после завершения срока ВНЖ его продлевают примерно 70% получателей ВНЖ. В Минэкономики отмечают, что сейчас повторное получение ВНЖ может стать еще более непривлекательным, особенно для иностранцев, получивших ВНЖ за инвестиции в коммерческое общество.

6 июня прошлого года в закон были внесены поправки, предусматривающие, что за повторный запрос ВНЖ иностранцы, получившие ВНЖ за вложения в предприятие, субординированные обязательства банков или беспроцентные государственные ценные бумаги, должны внести в бюджет 5000 евро.

В то же время было установлено, что это условие не применяется к тем, кто получил ВНЖ слгласно прежним редакциям закона об иммиграции.

2 февраля Сейм принял новые поправки, исключающие из закона об иммиграции условие, согласно которому за повторный запрос ВНЖ должны платить в государственный бюджет 5000 евро те иностранцы, которые получили ВНЖ на основании приобретения беспроцентных государственных ценных бумаг.

В сентябре правительство поручило Минэкономики подготовить и подать вместе с бюджетом 2018 года поправки к закону об иммиграции, предусматривающие отмену всех исключений.