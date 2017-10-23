Сбор подписей четыре дня назад инициировало общество управления вложениями Indexo, предложив передавать накопления второго пенсионного уровня наследникам их участников, которые умерли до достижения пенсионного возраста.
Как поясняет Indexo, 6% зарплаты работающего копятся на втором пенсионном уровне, но если участник второго пенсионного уровня умирает до достижения пенсионного возраста, его семья теряет эти накопления.
Indexo считает это несправедливым. К тому же это снижает мотивацию платить налоги и следить за своими накоплениями. "Утраченное доверие к системе очень важно, а вклад в специальный пенсионный бюджет от неиспользованного пенсионного капитала сравнительно небольшой. Сейчас это 6-7 млн евро в год. Для сравнения - в прошлом году одних только комиссионных от управления вторым пенсионным уровнем мы уплатили 40 млн евро", - отмечает предприятие.
Поэтому Indexo считает необходимым изменить закон о государственных фондированных пенсиях и установить, что если участник второго пенсионного уровня умирает до достижения пенсионного уровня, накопление в полном размере передается его наследникам. Сейчас Сейм рассматривает поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, касающиеся ограничений на вложения и расходов на управление ими.
Эти изменения повысят доверие общества ко второму пенсионному уровню и увеличат участие жителей Латвии в создании накоплений, считает Indexo.
В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированных пенсий) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.