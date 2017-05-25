В начале этого года в силу вступил закон о поддержке деятельности стартапов, однако пока нет ни одной заявки. Ответственные учреждения указывают, что пока это "время для разбега", пишет газета Dienas Bizness.

"В прошлом году на многих конференциях мы рассказали о законе, и эту просветительскую работу надо продолжать. До сих пор у людей есть ощущение, что госуправление слишком неповоротливо, нам нужно "продать" идею в среде стартапов, донести информацию о том, что программа очень хорошая, есть смысл к нам идти, что формальности будут утрясаться быстро, эффективно и от этого будет толк", - говорит заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко.

"Закон – хорошая инициатива, но содержательно есть проблемы. Главная из них – определение квалифицированного инвестора. В законе говорится, что стартап отличает инновационность, масштабирование и квалифицированный инвестор, вложившийся в основной капитал. Это не соответствует латвийской действительности, поскольку на начальной стадии инвестиция является конвертируемым займом. Вторая проблема заключается в том, что закон считает инвестором только инвестиционный фонд. Надо включить и бизнес-ангелов, и юридических лиц", - считает руководитель бюро присяжных адвокатов Sorainen Эва Берлаус.