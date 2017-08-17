В СГД подчеркивают, что компания Internet, как и другие налогоплательщики, имеют право свободно выбирать представителя своих юридических интересов. Сейчас продолжается общение и встречи между представителями СГД и фирмы Internet.

"Мы по-прежнему надеемся, что в переговорах с предприятием удастся достигнуть взаимного соглашения о предоставлении информации, объемах и сроках. Если такая договоренность будет достигнута, то она будет закреплена в административном договоре о решении административного спора. Это позволит СГД возобновить хозяйственную деятельность фирмы, а она сможет вернуться к использованию своего интернет-домена", - пояснили в СГД.

Как сообщалось, в начале прошлой портал ss.lv по запросу СГД был отключен, так как отказался предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах. СГД приостановила также хозяйственную деятельность фирмы Internet, связанной с владельцами портала.

После этого портал объявлений ss.lv сменил название на ss.com и продолжает предоставление услуг.

Фирма Internet попытается решить спор с СГД с помощью партнера по медиации, которым стала аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

Медиация, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.