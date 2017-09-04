Поэтому уже с 1 января 2018 года для фирм, хранящих старые покрышки, появятся следующие требования: обязательный гарантийный взнос и страхование рисков. "Мы также работаем над развитием депозитной системы, которая может стать очень существенным средством, чтобы в этот процесс больше включалось общество", - объяснил министр.

На вопрос о дальнейшей судьбе обратившей на себя внимание общественности фирмы Riepu bloki Герхадс ответил, что если предприятие не будет действовать, то уже на этой неделе оно будет исключено из системы ответственности производителя, а хранением шин займется государство. "На этой неделе будут проходить переговоры со всеми представителями системы ответственности производителя, в которой участвуют более шести компаний", - информирует министр.

По его словам, государству точно хватит денег, чтобы справиться с покрышками, которые находятся на хранении у Riepu bloki. Для этого будут использоваться средства, полученные от налога на природные ресурсы, составляющего 660 евро за тонну. Для переработки покрышек Riepu bloki потребуется потратить примерно 100 евро за тонну отходов, что заметно меньше собираемого государством налога на природные ресурсы, подчеркнул Герхардс.