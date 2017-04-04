В 2016 году полученное им в Lattelecom вознаграждение по сравнению с предыдущим годом сократилось на 190 583 евро. В 2015 году Юрис Гулбис заработал в телекоммуникационной компании 503 825 евро.

Размер его долговых обязательств составляет 13 187 евро, а другие лица в общей сумме должны Юрису Гулбису 138 277 евро.

В прошлом году он получил страховое возмещение от BTA Insurance Company в размере 4449 евро, пособие от Государственного агентства социального страхования на сумму 409 евро. Также Юрис Гулбис получил дивиденды от фирмы Ceļuprojekts - 64 евро, а также от Службы поддержки села - 753 евро.

У Гулбиса имеются безналичные сбережения - 166 07 евро на банковском счете, а также 37 863 евро в Pirmais slēgtais pensiju fonds. У него в пользовании находится автомобиль Audi Q5 2014 года выпуска, а в собственности - легковой автомобиль BMW 2015 года выпуска. Он снимает две квартиры в Риге.