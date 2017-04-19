Правление порта решило изменить зарплату управляющего, от конкурентоспособности которой зависит выбор приемлемого кандидата. Зарплата будет приравнена к зарплате управляющего Вентспилсским свободным портом.
Управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис в 2015 году заработал в порту 148 000 евро, а его декларация за прошлый год пока не доступна. Бывший управляющий Рижским портом Леонид Логинов в 2015 году заработал в управлении порта около 70 000 евро, в прошлом году - примерно 65 000 евро.
В среду 19 апреля правление утвердило положение о конкурсе с критериями отбора и оценки претендентов. Конкурс будет объявлен 22 апреля, подавать заявки можно до 22 мая.
Конкурс пройдет в три этапа. На первом будет оцениваться соответствие претендента общим критериям, на втором - специфические знания, а на третьем предусмотрены личные интервью.
Логинов руководил портом с 1998 года и ушел с должности с 10 марта по собственному желанию.