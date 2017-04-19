Управление Рижского свободного порта на этой неделе объявит конкурс на должность управляющего, рассказал агентству ЛЕТА советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис.

Правление порта решило изменить зарплату управляющего, от конкурентоспособности которой зависит выбор приемлемого кандидата. Зарплата будет приравнена к зарплате управляющего Вентспилсским свободным портом.

Управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис в 2015 году заработал в порту 148 000 евро, а его декларация за прошлый год пока не доступна. Бывший управляющий Рижским портом Леонид Логинов в 2015 году заработал в управлении порта около 70 000 евро, в прошлом году - примерно 65 000 евро.

В среду 19 апреля правление утвердило положение о конкурсе с критериями отбора и оценки претендентов. Конкурс будет объявлен 22 апреля, подавать заявки можно до 22 мая.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом будет оцениваться соответствие претендента общим критериям, на втором - специфические знания, а на третьем предусмотрены личные интервью.

Логинов руководил портом с 1998 года и ушел с должности с 10 марта по собственному желанию.