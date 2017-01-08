По Уголовному закону, виновному грозит до 2 лет лишения свободы. Альтернатива – принудительные работы или денежный штраф, запрет на предпринимательскую деятельность или на работу в определённой должности на срок до 3 лет.

Одновременно, как пояснила директор Управления налогового контроля СГД Сандра Карклиня-Админе, уголовный процесс можно начать, если работодателя "поймали за руку". А сделать это можно лишь при условии, что сами работники сотрудничают с правоохранительными органами.

Экономист, профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука считает: если за 9 месяцев не удалось начать ни одного уголовного процесса, можно сделать вывод – проблема не в законе, а в умении его применить.

Депутат Сейма, член парламентской Юридической комиссии Андрей Юдин ("Единство") призывает дать больше времени и не спешить с выводами.

А вот министр экономики Арвис Ашераденс ("Единство") остро критикует работу СГД.

По данным СГД, в целом "в конвертах" выплачивает около 20% от всего заработка в Латвии, что в 2015 году принесло государственному бюджету ущерб на сумму около 613 млн евро. Но объём "серых" зарплат за год упал где-то на 38 млн евро.