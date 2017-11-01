В режиме налога микропредприятий доля зарплат "в конвертах" составляла в прошлом году 28%.

Больше всего зарплат в конвертах среди отраслей, платящих налоги в общем режиме, в торговле и строительстве, а среди отраслей, работающих в режиме налога микропредприятий, - в программировании.

Запрлату в конвертах получают примерно 200 000 работников. В конверте обычно платят 20-50% от размера зарплаты, а в среднем - примерно 30%.

По словам Филиповичи, утверждение о том, что все предприниматели пытаются платить зарплаты в конвертах, - это миф. В общем режиме уплаты налогов риск зарплат в конвертах выявлен на 25% рабочих мест, в режиме налога микропредприятий - на 19%.

Заместитель генерального директора СГД по налогам Даце Пелека сообщила, что аналитические обзоры отраслей учреждение готовит с 2013 года.

В денежном выражении в 2016 году в общем режиме уплаты налогов зарплат в конвертах было выплачено примерно на 940 млн евро, в режиме налога с микропредприятий - около 17 млн евро. Сюда следует прибавить еще незадекларированные социальные взносы в размере примерно 438 млн евро и незадекларированный подоходный налог с населения в размере 223 млн евро, пояснила Филиповича.

По данным СГД, в 2015 году чаще всего зарплаты в конвертах получали члены правлений предприятий (24,138 тыс.), продавцы магазинов розничной торговли (16,663 тыс.), водители грузовых автомашин (13,905 тыс.), председатели правлений (7868).

Самая большая группа риска получения зарплат в конвертах - работники предпенсионного возраста.