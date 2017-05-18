При этом удельный вес неуказывания доходов строительных предприятий за год сократился с 31,6% до 30%, неуказывания числа работников - с 23,5% до 20,5%, а уровень неофициальных выплат или взяток - с 17,9% до 15,1%.
Считать, что в уменьшении теневой экономики достигнут значительный прогресс, нет оснований, но общая тенденция положительная, и у строительных предприятий возникло ощущение, что ситуация в отрасли улучшается, отметила Фромане.
Несмотря на очень большой (17,5%) спад в строительной отрасли в прошлом году, в этом году отмечено сокращение во всех важнейших компонентах теневой экономики. Надо учитывать, что в условиях значительного спада теневая экономика всегда уменьшается медленнее, чем в период резкого роста, сказала она.
Опрошенные предприятия указали, что дела в строительной отрасли продвигаются в правильном направлении, но слишком медленно. Это также главный упрек правительству - что темп принятия необходимых решений слишком медленный, добавила Фромане.
Главным фактором, способствовавшим снижению удельного веса теневой экономики в отрасли она назвала то, что у предприятий возникло ощущение, что начались перемены. Индекс теневой экономики в большой мере отражает настроения в отрасли, и в этом году он свидетельствует о том, что началось движение к выходу из теневой экономики, пояснила Фромане.
По ее прогнозам, в течение трех лет удельный вес теневой экономики в строительстве снизится до 21,5%.
Исследование проведено по заказу ЛПСП компанией BASE в сотрудничестве с Рижской высшей школой экономики. В ходе него были опрошены руководители и ведущие специалисты 251 латвийского стройпредприятия.