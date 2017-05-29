Центр защиты прав потребителей напоминает о Черном списке, в который вносятся латвийские коммерсанты, не выполняющие решения созданной при центре комиссии, рассматривающей споры с потребителями.

С 1 марта 2016 года в рамках Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) действует новый независимый орган - Комиссия по решению споров потребителей. Комиссия предлагает альтернативу разрешению споров в суде, снижая денежные издержки на спор и ускоряя сроки рассмотрения дел.

За пять месяцев 2017 года комиссия получила 25 заявлений от потребителей, было проведено 19 заседаний органа. Большинство принятых комиссией решений в пользу потребителей были выполнены. Коммерсанты, которые не выполнили решение органа, включены в специально созданный Черный список. ЦЗПП призывает потребителей ознакомиться с содержанием Черного списка и принимать во внимание эту информацию перед тем, как приобрести товары или услуги у конкретных коммерсантов.

Две из включенных в Черный список фактически прекратили свою деятельность - Perseus Paviljon и GoAdventure. Четыре фирмы из списка продолжают деятельность: TVshopEXTRA.lv (интернет-магазин www.tvshopextra.lv), SF Baltic (магазин Dessert в торговом центре Spice), ETG (магазин Podium) и Prieks Tūre.

В ЦЗПП напоминают, что решения комиссии не являются обязательными к исполнению, а носят рекомендательный характер, но это не означает, что на эти решения можно не обращать внимания и не исполнять их.