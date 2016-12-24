Процесс неплатежеспособности Плауде-Релингере был начат в 2010 году. По данным Lursoft, предпринимательница была признана неплатежеспособной 1 ноября 2011 года. Администратором неплатежеспособности была назначена Санта Ковалевска (ранее — Строде). На процедуру банкротства был выделен срок в пять лет, за который неоднократно менялся план продажи имущества Плауде-Релингере и удовлетворения требований кредиторов.

Сейчас Плауде-Релингере занимает должности в нескольких фирмах – ООО Projekts Brigita, ООО Nordic Assets, ООО Project Development Investments, ООО LK Invest и АО Lawrence Asset Management.

Как сообщалось, на открытом аукционе 6 мая 2012 года литовской компании Fragrances International были проданы косвенно принадлежавшие Плауде-Релингере 49% долей компании Douglas Baltic, которая контролирует сети парфюмерных магазинов Douglas и Kolonna в Латвии и Литве.

Вырученные от продажи долей капитала 1,6 млн. евро разделили между собой кредиторы Релингере-Плауде, в том числе и компания Reverta (структура, распродающая активы бывшего Parex banka).