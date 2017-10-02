Решение об отказе от системы квот на производство сахара Европарламент и страны ЕС приняли в 2013 году в рамках процесса реформирования общей сельскохозяйственной политики ЕС.

В 2006 - 2010 гг. в сахарной отрасли была проведена серьезная реструктуризация, на которую было выделено 5,4 млрд евро.

В результате, как полагают в ЕК, в отрасли за последние годы существенно увеличилась эффективность производства. "Отказ от системы квот позволяет производителя приспособить производство к реальной коммерческой необходимости, например, экспорту на новые рынки. Это существенно упрощает управление политикой и снижает административное бремя, лежащее на участниках рынка, фермерах и торговцах", - подчеркивают в ЕК.

Напомним, что латвийские сахарные фабрики Jelgavas cukurfabrika и Liepājas cukurfabrika, согласно действующей в ЕС системы квот, прекратили производство сахара в 2007 году. Совладельцы фабрик и выращивавшие сахарную свеклу фермеры получили от ЕС компенсации на общую сумму в 43 млн евро.

Произведенный на Liepājas cukurfabrika сахар закончился на складах в сентябре 2008 года. Jelgavas cukurfabrika после прекращения производства продала бренд датскому производителю сахара Danisco Sugar, который сейчас действует под названием Nordic Sugar.

Глава отдела экономики Лиепайской думы Арнис Витолс ранее объяснил порталу Liepājniekiem.lv, что производство сахар можно восстановить, но придется столкнуться с трудностями, потому что отрасль была полностью ликвидирована. "Это возможно, но смотрю на это с большой осторожность, потому что потребовались бы большие инвестиции для оборудования и зданий. Второй аспект - необходимо сырье, то есть сахарная свекла", - рассказал Витолс.

С конца 2016 года цены на сахар в ЕС выросли до примерно 500 евро за тонну и последнее время оставались стабильными.

ЕС - это мировой лидер по производству сахара из сахарной свеклы, в Евросоюзе сосредоточено 50% мирового производства сахара из сахарной свеклы. Однако из сахарной свеклы производится только 20% общего объема сахара, производимого в мире, остальные 80% производят из сахарного тростника.