Рижский порт - не политическая сцена и не цирк, это хозяйственная структура, которая должна заботиться о том, чтобы стивидоры и частные компании, работающие на ее территории, могли делать это как можно лучше, а направление через Рижский порт было как можно более конкурентоспособным, заявил в интервью агентству LETA новый управляющий портом Ансис Зелтиньш.

На вопрос, будет ли он работать над улучшением публичного имиджа самоуправления, который испорчен разногласиями с Госконтролем и Советом по конкуренции, Зелтиньш ответил, что публичный фонд раздут и преувеличен.

"Привлекая лучших стивидоров, мы можем поднять и грузооборот в порту. Все остальное - только фон", - сказал управляющий.

Он добавил, что порт, несомненно, должен работать в интересах общества и в границах закона. "Что же касается упомянутых заключений государственных органов, то, отбросив политический фон, нужно сказать им спасибо. В порту согласно заключению Госконтроля многие вещи уже сделаны, и это не моя заслуга. Со своей стороны могу сказать, что встречусь с руководством Госконтроля и Совета по конкуренции, чтобы понять их взгляд на работу Рижского порта", - сказал Зелтиньш.

Он отметил, что в правлении есть представители разных политических сил, но они стараются подходить к проблемам порта с хозяйственной точки зрения.

Рижский порт по количеству обслуженных грузов и пассажиров является крупнейшим в Латвии.