К настоящему моменту заявки на работу во время летних каникул в рамках программы Государственного агентства занятости (ГАЗ) подали 5647 школьников, причем во всех регионах кроме Рижского число желающих превышает число предусмотренных вакансий, свидетельствует информация ГАЗ.

В понедельник началась электронная регистрация заявок на работу в Латгале. Получено 1179 заявок от школьников. В этом регионе рабочими местами планируется обеспечить 753 учащихся.

Во вторник заявки начали принимать в Земгале, где работать хотят 898 школьников при наличии 667 вакансий.

В среду началась регистрация в Курземе, где летом хотят работать 1432 школьника, а планируется обеспечить работой 750.

Электронная регистрация школьников в Видземском регионе началась в четверг. Здесь ГАЗ планирует трудоустроить 570 школьников, а заявки подали уже 2138.

В пятницу началась регистрация в Риге, где планируется трудоустроить 2260 школьников. Заявки подали уже 1644 школьника.

В целом этим летом планируется трудоустроить 5000 школьников.

В программе трудоустройства во время летних каникул могут принимать участие школьники в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях. Школьники смогут трудиться на рабочих местах, частично финансируемых государством, с 1 июня до 31 августа.