Baltijas ekspresis за три первых месяца этого года перевезло 3,125 млн тонн грузов, что в 3,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в обществе "Балтийская ассоциация - транспорт и логистика" (БАТЛ).

Наибольший прирост грузооборота был в марте - более чем в четыре раза. До конца года предприятие планирует перевезти более 10 млн тонн грузов - самый большой объем в своей истории, и для достижения этой цели создано 40 новых рабочих мест.

Как отметил руководитель предприятия Марис Бремзе, Baltijas ekspresis переживает бурный рост - за несколько месяцев число отправляемых в среднем за сутки составов увеличилось с 5 до 18. В течение года число работников предприятия выросло на 30%, а средняя заработная плата - на 24%.

Baltijas ekspresis - частный лицензированный железнодорожный грузоперевозчик, который предлагает транзитные перевозки. Оборот Baltijas ekspresis в 2015 году составил 39,9 млн евро, прибыль - 4,5 млн евро.