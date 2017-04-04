Цифровые навыки женщин могут сократить разницу в зарплате с мужчинами. На рынке труда женщины являются важным ресурсом, однако они по-прежнему слабо в него интегрированы и зарабатывают меньше мужчин. Но нынешние студентки могут стать первым поколением женщин, которые в течение своей профессиональной жизни будут зарабатывать наравне с мужчинами. Об этом пишет газета Diena.

Конечно, при условии, что уже сейчас делают стратегический выбор карьеры, осваивают цифровые навыки, получают поддержку от коммерсантов, правительства и академических кругов, говорится в исследовании ИТ-компании Accenture, проведенном в 29 странах.

На каждые 100 долларов, которые зарабатывают женщины, мужчины зарабатывают 140 долларов, отмечают авторы исследования. А если женщина работает неполную ставку, разрыв в оплате труда еще значительнее увеличивается – на каждые 100 долларов, заработанных женщиной приходится 258 долларов, заработанных мужчиной.

Вместе с тем в исследовании Accenture отмечается, что разница в оплате труда в будущем может значительно сократиться благодаря трем факторам – навыки работы в цифровой среде, стратегический выбор карьеры (женщинам надо целиться выше) и проактивный профессиональный рост.