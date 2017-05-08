Молодые водители мечтают о новых машинах

О покупке автомобиля чаще остальных думают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (49%), для большинства из которых это станет воплощением мечты о своей первой машине. Водители младшей возрастной категории также чаще других мечтают о новом авто, но при этом вынуждены довольствоваться автомашинами старше пяти лет.

Интересно, что среди респондентов со средне-высокими доходами (700 - 900 евро в месяц), планирующих покупку автомашины в течение ближайшего года (48%), абсолютное большинство ищет варианты на вторичном авторынке, и лишь 5% смотрят в сторону нового авто.

"На улицах крупнейших городов Латвии по-прежнему доминируют такие марки как Volvo, Volkswagen, Audi и BMW, стабильно удерживающие лидерство в сегменте подержанных автомашин. Статистика Swedbank свидетельствует, что автомашина служит одному владельцу в среднем пять лет. Процесс замены автомобиля нельзя затягивать надолго, так как с годами растут расходы на ремонт, и неизбежно наступает момент, когда покупка нового авто становится рационально обоснованным решением. Вслед за ростом оптимизма в обществе увеличиваются продажи на первичном авторынке. Данные Swedbank показывают, что в первом квартале 2017 года рынок лизинга новых автомашин вырос на 30%. Выбор приобретаемых в лизинг автомобилей по-прежнему определяется такими рациональными критериями как техническая комплектация, расходы на содержание и цена. В целом же продолжается начатое в 2012 году победное шествие внедорожников. В этом году на первичном авторынке лидируют так называемые городские джипы - Nissan Qasqai, Nissan Juke и Toyota RAV4", рассказывает Каспарс Саусайс, заведующий отделом поддержки автомобильного финансирования частных лиц Swedbank.

Неизменно популярны подержанные Volkswagen и Audi

На вторичном авторынке наибольшим почетом у жителей Латвии пользуются марки Volkswagen (25%) и Audi (14%). Несколько иные симпатии у потенциальных покупателей новых автомашин – каждый пятый (19%) желал бы приобрести Volkswagen, 18% - Toyota, а каждый десятый - Volvo, Nissan или BMW.

Женщины чаще мужчин отдают предпочтение маркам Volkswagen и Nissan (соответственно 31% и 17% женщин против 22% и 3% мужчин). Сильному полу, в свою очередь, больше по душе марки Audi и Volvo (соответственно 18% и 8% мужчин против 8% и 4% женщин).

При выборе авто важны год выпуска и расходы

Важнейшими критериями при выборе автомобиля жители Латвии считают марку и год выпуска (69%), экономичность, или мощность двигателя и расход горючего (69%), пробег автомашины (при покупке подержанного авто, 55%), цена и ежемесячный платеж по лизингу (53%), а также эксплуатационные расходы (49%).

Примечательно, что женщины подходят к вопросу покупки авто намного рациональнее мужчин, в первую очередь обращая внимание на экономичность, мощность двигателя и расход горючего (74% женщин против 66% мужчин), в то время как для сильного пола важнее марка и год выпуска (73% мужчин против 62% женщин). К тому же дамы вдвое чаще обращают внимание на компактность автомобиля – на их взгляд, чем он меньше и экономичнее, тем лучше (отметили 17% женщин против 8% мужчин).