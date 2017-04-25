По данным фирмы исследований Kantar Emor, доля купленного жителями Эстонии в Латвии алкоголя выросла до 10 процентов всего купленного в Эстонии алкоголя; в прошлом августе она составляла 6 процентов.

"Доля купленных за границей алкогольных напитков от всего купленного алкоголя выросла по сравнению с 2016 годом. Доля купленного за границей алкоголя составляет 14 процентов, а алкоголя, купленного в Латвии, 10 процентов всего купленного алкоголя. Еще в августе прошлого года доля Латвии составляла 6 процентов", - сказал эксперт Emor Айвар Воог.

В марте доля купленного за границей алкоголя достигла 14 процентов, в декабре она составляла 12 процентов. В Таллине доля купленного за границей алкоголя сократилась с 9 процентов за август прошлого года до 7 процентов в марте.

"Алкоголь в Латвии покупают прежде всего жители Южной Эстонии и региона Тарту — доля купленного в Латвии алкоголя выросла на юге страны с 18 до 33 процентов. Алкоголь в Латвии покупают прежде всего мужчины среднего возраста, которые также обладают доходами выше среднего", - отметил Воог.

В районе Тарту доля купленного за границей алкоголя выросла в марте до 20 процентов, в августе прошлого года она составляла 10 процентов.

Исследование было проведено в форме веб-интервью, всего было опрошено 1715 постоянных жителей в возрасте 18–74 года.