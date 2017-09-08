Согласно плану городского развития, на месте будущего строительства (ул. Дзелзавас, 75 b) разрешено возведение центра услуг и торговли. Сегодня на этой территории растет 48 разных деревьев. Изначально предприниматели обещали сохранить только девять из них. Комиссия по охране насаждений Рижской думы приняла решение о проведении общественного обсуждения, в ходе которого около 1500 жителей Пурвциемса высказались против вырубки деревьев.

Как рассказали в ходе встречи девелоперы, они нашли возможность сохранить еще девять деревьев, а также пообещали жителям посадить 33 дерева и создать живую изгородь. Кроме того, территория будет общедоступна, освещена, здесь проложат дорожки и обеспечат свободное движение пешеходов к остановкам общественного транспорта и другим объектам.

Жители, в свою очередь, пообещали тщательно следить за ходом реализации проекта.