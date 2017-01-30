"На самом деле ужасно, когда люди за свою жизнь заработали сравнительно много денег, которые можно оставить детям, но на самом деле толку от этого нет. То, что не заработали сами, дети очень быстро тратят. Поэтому я придумал план действий", - пояснил Кирсонс.

Юристы работают над планом Кирсонса уже два года, и вскоре все формальности будут улажены. "Моим бизнесом [после смерти Кирсонса] будет руководить находящаяся в Америке организация. Осталось добиться того, чтобы она была заинтересована в процветании моего дела - чтобы обе стороны были довольны", - рассказал миллионер.

При этом недвижимое имущество Кирсонса все же перейдет к детям, но с условием, что они не смогут их ни заложить, ни продать. "Однако денег, похоже, в завещании не будет. Все суммы побольше, которые заработал, я вложил в бизнес. У меня накоплений нет, так что хотя бы одной заботой меньше", - приводит издание слова бизнесмена.