Журналисты передачи "Запрещенный прием" на Латвийском ТВ раскрыли, что на предприятии общественного питания Tokyo City зарплата выдается в конвертах, а также выявили нарушения, связанные с нелегальным бизнесом. Об этом сообщил руководитель передачи Гунтис Боярс.

С 25 сентября передача "Запрещенный прием" начнет серию из пяти передач под общим названием "Токио". Передачи будут выходить по понедельникам на телеканале LTV, начало - в 19:30.

В сериях передач на тему "Токио" зрители увидят, как журналист "Запрещенного приема" на протяжении пяти месяцев работал посудомойщиком в одном из самых крупных предприятий общественного питания в Риге - заведении Tokyo City.

Во время работы под прикрытием были выявлены такие нарушения, как выплата работникам зарплаты в конвертах, официально неучтенные часы работы, а также нелегальная занятость студентов из Узбекистана и Бангладеш. К расследованию также подключились служба Государственных доходов и Финансовая полиция.

На вопрос, как у создателей передачи возникла идея провести исследование именно в отношении Tokyo City, Боярс ответил, что с самого первого сезона "Запретного приема" выпускались различные передачи о зарплатах в конвертах, а в предыдущем сезоне вышла передача и про средний уровень зарплат в элитных ресторанах Латвии. Также Боярс отметил, что создатели передачи за это время получили очень много информации от различных людей о нарушениях в секторе общественного питания.

Руководитель "Запрещенного приема" также рассказал, что сначала журналисты подали заявление о приеме на работу почти во все самые известные учреждения общественного питания, в том числе в Lido, Čili Pica и Double Coffee. По словам Боярса, в нескольких учреждениях переговоры о вопросе зарплаты и связанные с этим процедуры были корректными. Но в трех заведениях выявились нетвечающие закону процедуры выдачи зарплаты. Создатели передачи решили начать исследование с Tokyo City - там они сразу могли начать работу. "Мы начали работать с апреля", - добавил Боярс.

Он подчеркнул, что за то время, пока журналист "Запрещенного приема" работал мойщиком посуды в Tokyo City, открылись много нарушений, связанных с оплатой труда и занятостью граждан из третьих стран, зарплату выдавали в конвертах и обходили различные ограничения. Также выяснилось, как само учреждение общественного питания добиралось до столь крупных наличных денег.

Руководитель "запрещенного приема" выразил удивление, что в Латвии предприниматели сектора общественного питания продолжают заниматься вышеупомянутыми нарушениями, учитывая, что уголовное дело о сети ресторанов Gan Bei (были констатированы манипуляций с кассовыми аппаратами) закончилось относительно недавно. По его мнению, предпринимателям из этого следовало извлечь уроки, поскольку все вовлеченные в это дело лица получили условное наказание, выплатив государству примерно один миллион евро.

На вопрос, можно ли случай с Tokyo City приравнять к уголовному делу сети ресторанов Gan Bei, руководитель передачи ответил положительно. Боярс добавил, что уже подсчитано, на какую конкретно сумму действия Tokyo City нанесли финансовый вред государству, но не назвал цифр. Он пояснил, что пока это неофициальная информация, добавив, что сумма нанесенного ущерба может быть открыта в течение месяца. Боярс добавил, что сейчас Служба Госдоходов и Финансовая полиция начали расследование и выполняются соответствующие процессуальные действия.

В Службе Госдоходов отметили, что согласно закону, запрещается разглашать информацию о конкретном коммерсанте, в том числе, о контроле за налогами предприятия и результатах.

Летом этого года Служба Госдоходов выполнила проверку более чем 50 различных фирм общественного питания в Риге и Юрмале, и в большинстве случаев были выявлены различные нарушения, в основном это занятость работников без оформления договоров, скрытие продолжительности рабочего дня и частичная оплата с помощью "конвертов". Кроме того, преприятия использовали уловки, чтобы скрыть или уменьшит свой реальный оборот.

7 сентября в Риге около трех филиалов заведений общественного Tokyo City прошли пикеты "против зарплаты в конвертах". Пикет устроили два человека. Организатор пикета Мара Курсите заявила, что пикет проведен "для защиты работников и с целью обратить внимание общественности о зарплаты в конвертах, маленьких почасовых ставках, неоплаченных сверхурочных, минимальных социальных гарантиях и подозрении в обмане клиентов".

Член правления управляющего предприятия ресторанов Tokyo City фирмы SIA Restograd Дмитрий Трибунцов сказал, что ему не известен организатор акции. Он допустил, что это мог быть заказ какого-то конкурента, но другие подробности не раскрыл. Трибунцов отметил, что все претензии пикетчиков не могут быть отнесены к Tokyo City, поскольку Restograd всегда был открыт к сотрудничеству со Службой Госдоходов.

Руководитель ресторанов Tokyo City заметил, что сейчас месячная средняя зарплата в ресторанах составляет 400-500 евро, но предприятие работает над тем, чтобы повысить ее до 600 евро в месяц.

Согласно данным Firmas.lv, оборот SIA Restograd в прошлом году составил 2,578 млн евро, прибыль - 46 566 евро. SIA Restograd основан в 2013 году, основной капитал - 2845 евро. Restograd принадлежит зарегистрированному в России предприятию "Догма". По данным Службы Госдоходов, на 7 сентября у SIA Restograd нет долговых администрированных налогов, превышающих 150 евро. В целом сумма уплаченных налогов в прошлом году составила 675 030 евро, в том числе 115 780 евро - налог на прибыль, и 248 840 евро - обязательные взносы соцстрахования сотрудников предприятия.