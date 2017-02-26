В Юрмале в прошлом году было зарегистрировано 12 сделок с недвижимостью на сумму как минимум несколько миллионов евро каждая, пишет газета Dienas bizness. Самый дорогой объект был продан за 6 млн евро.

В 2016 году был зафиксирован небольшой прирост числа сделок по сравнению с 2015 годом. Тем не менее, цифры по-прежнему в два раза ниже, чем в 2014 году, когда было зарегистрировано 27 сделок. Продажу квартир статистика не учитывала.

10 самых крупных сделок в Юрмале за 2016 год (по данным Dienas bizess).

1. В июне прошло года ООО Jūras 53 за 6 млн евро приобрело 7 678 кв. м земли с гостевым домом, жилым корпусом и домиком охраны в Юрмале на ул. Юрас, 53.

Продавец – зарегистрированная на Кипре компания Cheribond Holdings LTD. Она купила юрмальскую недвижимость в 2015 году за 2,7 млн евро. Ипотечный кредит не использовался.

2. Компания Saved в августе прошлого года за 3,9 млн евро продала собственность (земля 2 890 кв. м и гостиница) на пр. Межа, 32. По этому адресу находится отель Katrin Apartments.

Недвижимость была куплена в 2016 году за 980 тысяч евро. Покупатель – ООО Ruvite, кредит не потребовался.

3. Людмила Кашника 1969 г. рож. за 3,1 млн евро с привлечением кредитных средств AS Bank M2M Europe купила земельный участок (5 153 кв. м) с жилым домом и баней на пр. Булдуру, 73. Продавец – Татьяна Змитрович 1958 г. рож. В пользу кредитного учреждения зарегистрирован залог на сумму 8,1 млн евро.

4. ООО Bulduru 19 в прошлом году за 2,87 млн евро несколькими частями прибрело недвижимость – земельный участок в 3 895 кв. м и комплекс отдыха. Продавцы: Жанна Яшчука 1968 г. рож., Андрис Нелсонс 1978 г. рож. (судя по всему известный дирижёр), уроженка Москвы Анна Левитанская 1975 г. рож. и Ирина Крхановская 1964 г. рож..

5. Виолета Расторопова 1968 г. рож. в июне прошлого года за 2 млн евро продала собственность (земельный участок в 5 502 кв. м, жилой дом и хозпостройки) на ул. Бирзниека-Упиша, 5, которую сама в 1998 году выкупила у самоуправления. Покупатели – гражданка Армении Офика Давоян 1955 г. рож. (19/20 долей) и ООО M.J.Finance. Кредитные средства не привлекались.

6. ООО Kazak Invest в ноябре прошлого года приобрело за 1,7 млн евро земельный участок (39 44 кв. м), нежилые постройки и котельную на пр. Дзинтару, 48. Продавец – ООО Neirožu klīnika. Кредитные средства не привлекались.

7. Юрмальская недвижимость, которая состоит из земельного участка (2 499 кв. м) и нескольких сараев, на пр. Межа, 121, в прошлом году дважды меняла собственников. Сперва в январе прошлого года ее приобрел Александр Богатов 1967 г. рож., который затем продал собственность за 1,64 млн евро ООО AT-Invest. Кредитные средства не привлекались.

8. Еще одна недвижимость в прошлом году дважды продавалась. Речь идет о земельном наделе в 1 732 кв. м и двух постройках на ул. Салацас, 2. Первый покупатель – Нил Алекс 1968 г. рож., который приобрел собственность в августе. Затем он недвижимость продал с прибылью в 50 тысяч евро, а именно за 1,55 млн евро, зарегистрированной в Эстонии компании VMTM Team Ou. А сейчас недвижимость принадлежит Татьяне Змитрович 1958 г. рож.

9. Андрей Талашник 1966 г. рож. в октябре прошлого года за 1,2 млн евро продал недвижимость на ул. Дзимтенес, 5а (земля 2 201 кв. м, жилой дом и хозпостройка), которую сам приобрел в 2010 году за 400 тысяч евро. Покупатель – Анна Талашкина 1983 г. рож..

10. На десятом месте располагаются сразу две сделки, сумма каждой – 1,1 млн евро.

Яна Фролова 1974 г. рож. а марте прошлого года продала 2 890 кв. м земли и жилой дом на пр. Булдуру, 115, за 1,1 млн евро. Собственность перешла в ее владения через дарственную от банкира Олега Филя. Новый собственник – Александр Богатов 1968 г. рож..

Наталья Л. в августе прошлого года за 1,1 млн евро продала 1 721 кв. м земли и здание пансионата на пр. Булдуру, 41, Сергею Монину 1973 г. рож..