В прошлом году Сейм решил "заморозить" стремительный рост кадастровой стоимости, что привело бы к увеличению суммы налога на недвижимость. Но мораторий в силе только в течение текущего года, то есть в 2018-м налог неизбежно вырастет. Портал Delfi.lv попытался выяснить, что это означает для жителей Латвии, и обобщил предложения Государственной земельной службы, Министерства финансов и других учреждений.
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