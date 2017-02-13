Директор торгового центра SPICE Ивета Лаце и владелец предприятия LAIKS Владимир Куликов объявили мероприятие открытым, торжественно перерезав красную ленту.

"Мы очень рады, что такая надежная и проверенная временем компания как LAIKS, работающая на рынке Латвии более 20 лет, пополнила ряды магазинов торгового центра SPICE. Представленные в салоне известные в мире часовые бренды и аксессуары для мужчин и женщин идеально вписываются в предложение торгового центра, предоставляя клиенту широкий выбор всего самого лучшего!" - отметила директор торгового центра SPICE Ивета Лаце.

В рамках открытия в галерейной атмосфере состоялась презентация, салон часов LAIKS продолжил знакомить своих клиентов и друзей – масс-медиа, предпринимателей, дизайнеров и блогеров с часовым искусством и представил гостям новую коллекцию первых в мире женских смарт-часов Horological Smartwatch от швейцарской мануфактуры Frederique Constant.

Коллекция Horological Smartwatch, ставшая результатом трех лет обширных научных исследований и разработок, впервые появилась на свет в 2015 году. С ее выходом Frederique Constant стал первым производителем смарт-часов, имеющих статус Swiss made. Это означает, что часы произведены и протестированы в Швейцарии. С целью разработки и реализации механизмов, аппаратного обеспечения, приложений и облачной инфраструктуры для смарт-часов Horological Smartwatch в 2015 году в Женеве, Швейцария, была основана компания Manufacture Modules Technologies Sarl. (MMT). Совместно Frederique Constant и MMT разработали целый ряд инновационных и творческих решений, позволивших внедрить новейшие технологии смарт-часов в мир классического Высокого часового искусства.

Но Frederique Constant не остановился на достигнутом и в конце 2016 года выпустил первые в мире женские смарт-часы Horological Smartwatch, имеющие статус Swiss made, а также пять мужских моделей с усовершенствованным дизайном, которые были эксклюзивно представлены публике в салоне часов LAIKS в рамках мероприятия.

Гости примеряли смарт-часы, знакомились с остальным ассортиментом салона, общались с его владельцем Владимиром Куликовым, узнавая все новые и новые подробности из мира часового искусства, а также фотографировались на фоне специально построенной галереи с фотографиями новой коллекции смарт-часов Frederique Constant Horological Smartwatch.

На мероприятии гостей развлекал Павел Гришков, актер Рижского русского театра имени М.Чехова.

Помимо часов из новой коллекции Frederique Constant Horological Smartwatch, салон LAIKS в торговом центре SPICE предлагает 30 брендов часов, в том числе Maurice Lacroix, Frederique Constant, Alpina, Louis Erard, Seiko, Escada, Rodania, Balmain, Alfex, Candino, Grovana, Furla, Festina, G-Shock, Casio, а также аксессуары для мужчин от французского дома S.T. Dupont и итальянской компании Montegrappa.

Frederique Constant коллекция Horological Smartwatch:

http://www.laikswatches.lv