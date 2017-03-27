Если для вас актуален вопрос настила крыши, вы должны знать, как определяется качество кровли. Оно зависит не только от выбранных материалов и конструкции, но и от специальной строительной плёнки, которая может как благоприятно, так и негативно отразится на жизни в вашем доме. Выбрав качественную и многократно протестированную плёнку, вы обеспечите своему жилью необходимую вентиляцию и термоизоляцию.

Диффузионная мембрана – совокупность лучших свойств

Сегодня на рынке доступны очень разные строительные плёнки. И зачастую неясно, какой материал - самый подходящий, на какие качества следует особо обратить внимание. Наилучшее решение в таких ситуациях - диффузионная мембрана, которая, по сути, является комбинированной плёнкой. Она позволяет избежать потерь электроэнергии, создаёт необходимую теплоизоляцию и защищает конструкции от влияния влаги, подобно гидроизоляционным материалам.

Диффузионные мембраны широко применяются в конструкциях скатных крыш, особенно в кровле мансард. Использование мембран – оптимальное решение для перестройки холодных чердаков в мансардные помещения. К тому же такая перестройка не требуется конструктивного изменения уже имеющейся системы стропил. Все диффузионные мембраны могут быть использованы в качестве противоветрового изоляционного материала.

Компания "Eltete Rīga" предлагает мембраны "Tyvek", которые особенно подходят для всех видов скатных крыш. Эти мембранные материалы защищают строительные конструкции от таких неблагоприятных факторов, как, например, снег, дождь, ветер, вода, а также сохраняют функциональные качества на протяжении десяти и более лет, что подтверждается специально проведёнными экспериментами.





"Tyvek" – проверенная ценность

Для того, чтобы проверить качество диффузионных мембран или строительных плёнок "Tyvek", в сравнении с другой аналогичной продукцией, были проведены независимые исследования в реальных условиях (см. видео ниже). В этом эксперименте независимый отраслевой эксперт проверял водонепроницаемость тридцати крыш, нижние слои которых уже прослужили своё время. Большая часть проверенной кровли была уложена 30 лет назад, остальная - немного позднее.

Все тесты подтвердили: плёнки "Tyvek" по истечении многих лет не изменили свою функциональность, не пропускали влагу, не образовывали конденсат и защищали конструкции от прочих неблагоприятных факторов.

Помимо тестов на устойчивость к воздействию влаги, проверялось, как материал переносит многофакторное воздействие жары и ультрафиолета. И в этом случае - результаты были в пользу "Tyvek". В целом скрупулёзно проведённый тест доказал, что надёжный производитель "Tyvek" предлагает качественные материалы, которые даже после 20 лет эксплуатации обеспечивают водонепроницаемость крыши и, соответственно, создают надёжные условия для здоровой жизни домочадцев под таким кровом.

Изделия с высокими техническими характеристиками

Tyvek Soft – диффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью и водостойкостью, также является великолепным противоветровым барьером. Такая мембрана предназначена для утеплённых скатных крыш в качестве гидро- и ветрозащиты. Мембрана укладывается непосредственно на вату.

Tyvek Solid – наряду с высокой паропроницаемостью и водостойкостью эта мембрана также является великолепным противоветровым барьером. Она выдерживает повышенную механическую нагрузку и предназначена как для утеплённых, так и не утеплённых скатных крыш в качестве гидро- и ветрозащиты.

Tyvek Supro Plus TAPE - помимо качественных технических показателей такая плёнка по краю имеет клейкую ленту для соединения швов, что облегчает монтаж. Плёнка может применяться в строительстве всех видов скатных крыш.

Видео с реальными тестами:

tyvek.construction. dupont.com/jumtiparskats

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