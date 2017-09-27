Мы - молодая, развивающаяся фирма, которая работает на рынке Латвии чуть более 2 лет и имеющая несколько магазинов для реализации своей продукции. Мы каждый день сталкиваемся с проблемой маленького рынка. Нам становится все тяжелее найти новых клиентов и даже наши постоянные клиенты часто клюют на "псевдо" акции других магазинов и раз от разу покупают там.

В прошлом году мы твердо решили бороться за наше место на рынке и создали рекламный фонд, основанный на ежемесячных поступлениях. Потом мы начали думать, как использовать эти средства с наибольшим результатом. Начали мы, как все, с акций, снижая цены на товары и пытаясь перебить цену конкурентов, но очень скоро поняли, что снизив один раз, уже тяжело вернуть старую цену на товар и отказались от постоянного использования акционных цен.

Следующим шагом стала реклама в масс-медиях и интернете на посещаемых сайтах, но к сожалению, должны констатировать, заработанные таким образом клинеты/заказы достались нам слишком дорого, так как у нас достаточно узкая целевая аудитория. Далее мы пробовали участие в выставках, уличную рекламу и другие методы привлечения и удержания клиентов, все это уничтожало наш и без того небольшой рекламный фонд, но давало маленькую отдачу.

Пока по совету одного из партнеров по бизнесу мы не столкнулись с фирмой, которая уже много лет занимается созданием электронных систем лояльности и производством пластиковых карт.

Мы созванились с этой фирмой и нас уже на следующий день пригласили на беседу и презентацию. Заняла она около 1.5 часов, на которой нам в очень доходчивой форме рассказали о методах привлечения и удержания клиентов. Это были вроде простые и понятные вещи, но мы сами о них никогда не задумывались.

Например хочу поделиться некоторыми аспектами презентации:

Используя электронные подарочные карты торговец не только расширяет спектр своих услуг, но и делает вклад в приобретение новых клиентов, ведь каждая купленная подарочная карта - это рекомендация нашей сети магазинов своим друзьям или родственникам. А что может быть лучше, чем клиент, пришедший по рекомендации?! А наша задача - удержать клиента и простимулировать его прийти еще раз.

Нам обьяснили разницу в применении различных систем лояльности - скидочных, бонусных фиксированных и накопительных. В чем их различия, в чем преимущества, поделились своим опытом о том, какие схемы лучше работают для клиента, какие для торговца.

И вот мы уже 5-й месяц сотрудничаем с этой фирмой и используем рекомендуемые для нашей сферы деятельности электронные системы лояльности и электронных подарочных карт и хотим сказать, что вложения оказались минимальными, так как нам ничего не пришлось докупать: ни дополнительного оборудования, ни программ - все сдается в наем с фиксированной месячной оплатой. Сама система оказалось очень простой и функциональной.

В конце этого месяца у нас будет большой аудит, и думаем, что с этим тоже никаких проблем не будет, так как в системе имеется обширная отчетность по работе всех видов карт.

Мы хотим порекомендовать всем, кто сталкивается с такими же проблемами в поиске и удержании клиентов, как и мы, обратиться к разработчику систем электронных карт SIA "ID CS" по телефону 67277477 или по почте info@idcs.lv и побывать на их презентации.