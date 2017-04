Репутация частной средней школы "Laisma" зависит от достижения учеников. Мы рады, что можем обеспечить личностный рост детей, начиная от с дошкольного образования и заканчивая студенческой формой уже на протяжении 25 лет существования частной школы "Laisma".

Мы рады, что после тяжелой ежедневной учебы, наши выпускники получают высокие результаты на экзаменах и продолжают обучение в Латвийских и мирового класса университетах, преимущественно в высших школах Великобритании.

Анализируя средние результаты по стране за 2015/2016 учебный год, по результатам централизованных экзаменов, "Laisma" находится на почетном 6 месте из 422 учебных заведений и на 1 месте среди частных школы.

Уровень английского языка у учеников частной средней школы "Laisma" 76%, в то время как средний результат по государству был только 61%.

Несмотря на то, что ежедневно обучение английского языка в частной школе находится на высоком уровне, каждый год воспитанники частной средней школы "Laisma" совершенствуют свои знания английского языка, отправляясь в конце июня в летнюю школу в Кембридж.

Самый быстрый способ выучить иностранный язык – учить его в стране, где все окружающие разговаривают на нем. Великобритания является лучшим местом для изучения английского языка.

Частная средняя школа "Laisma" организует индивидуальные и групповые поездки детей и подростков в Кембридж в Великобританию.

Наш партнер Кембриджский колледж – это признанный официальной государственной институцией – British Council и English UK. В нем работают настоящие профессионалы со специальным образованием для обучения иностранцев.

В первый день учеников ожидает тест на проверку знания языка, после которого он будет зачислен в группу определенного уровня. Интенсивность занятий – 20 академических часов в неделю.

Проживание предлагаем в английских семьях, где их ожидает уют и уход. Это еще одна возможность потренироваться разговорной речи, а также больше узнать о культуре и традициях другого государства. В гостевой семье царит дружественная атмосфера. В вашей семье могут жить также студенты из других стран, но у них определенно не будет того же языка, как у Вас. Гостевая семья живет недалеко от школы – максимум в 15 минутах пешком или не дольше чем в 5 минутах езды на автобусе.

Из аэропорта до Кембриджа можно попасть на автобусе или на поезде. Если Вы отдаете предпочтение такси, за дополнительную плату школа это организует. От центра Кембриджа до школы можно попасть на городском автобусе.

В этом году обучение будет проходить с 26 июня по 10 июля.

Стоимость за 2-х недельное обучение: 1300 GBP

В цену нашей программы включено: обучение, школьные материалы, сертификат, проживание, питание, страхование, сопровождение.

Не включено: билет на самолет компанией Ryanair или Wizzair, транспорт с/до аэропорта примерно 20,5 GBP, городской транспорт – проездной на 2 недели 24 GBP. Экскурсии – Trip to London 40 GBP, Shepreth Wildlife Park 20 GB, Punting on the River Cam 6 GBP, Trip to Oxford 29 GBP, Fitzwilliam Museum 1 GBP.

