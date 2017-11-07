Качество топлива имеет важную роль, обеспечивая эффективную работу автомобиля. В обществе царят различные мифы и предубеждения о качестве топлива в Латвии. Именно поэтому крупнейший местный торговец топливом VIRŠI-A объясняет на и более распространенные мифы и истины о топливе.

Высококачественное топливо можно приобрести только в Скандинавии

Качество топлива не зависит от страны, где оно приобретено. Топливо должно соответствовать конкретным параметрам качества, установленным законодательством Латвии и Евросоюза: дизельное топливо – стандарту EN 590, а бензин марки 95 Е – стандарту EN 228.

Чтобы топливо было лучше, к нему необходимы присадки

Существует миф: чтобы автомобиль ездил быстрее, был экономичнее и двигатель прослужил дольше, в топливо надо якобы добавлять дополнительные присадки. Это не так. Главное, чтобы топливо соответствовало нормативным стандартам, сезонности, а его качество было признано машиностроителями. VIRŠI-A считают, что топливу, соответствующему стандартам, никаких присадок не требуется. В экономии топлива стоит обратить особое внимания на привычки вождения – резкое вождение, неправильное переключение коробки передач, избыточное сопротивление воздуха и другие обстоятельства.

Существует один вид дизельного топлива для всех времен года

В зависимости от климатических условий существует дизельное топливо разной холодостойкости для зимнего сезона:

класс A0 – начинает густеть при -10 градусах и замерзает при -20;

класс A1 – начинает густеть при -16 градусах и замерзает при -26;

класс A2 – начинает густеть при -22 градусах и замерзает при -32.

Водитель не может влиять на качество топлива

Естественно, за качество топлива до того момента, когда оно попадет в топливный бак, отвечает продавец. Однако клиент должен следить за тем, чтобы в баке не смешивались разные виды топлива. Водитель также отвечает за общее состояние автомобиля: чистоту топливных фильтров, состояние свечей зажигания и накаливания, стартера и аккумулятора, чтобы ваше транспортное средство работало безупречно. Также важно в зимний период держать бак автомобиля для бензина максимально полным, чтобы не образовалась замерзание и соответственно – конденсат.

Водитель не может потребовать проверку качества топлива

Если возникнет подозрение насчет качества топлива, водитель вправе потребовать его проверку в аккредитованной лаборатории. Если при проверке обнаружится, что качество топлива соответствует установленным стандартам, расходы на проведение тестов придется покрыть водителю.