Вот уже 187 лет Часовой дом Baume & Mercier воплощает на практике философию совершенства. Дизайн всех моделей призван подчеркнуть особое ноу-хау и качество: эти часы являются настоящими произведениями искусства, выражающими решимость и уверенность своих создателей, их целеустремленность и постоянный поиск совершенства.

В рамках выставки часового салона SIHH 2017 компания Baume & Mercier представила модель Clifton Club Shelby® Cobra. Источником вдохновения при создании часов стал автомобиль Shelby Cobra Daytona Coupé. Этот болид вошел в историю как первый американский автомобиль, которому удалось одержать победу в знаменитой гонке "24 Hours of Le Mans".

44-миллиметровый автоматический мужской хронограф "Clifton Club Shelby Cobra" 10343 произведен ограниченной серией в 1964 экземплярах.

Сердцем коллекции "Clifton Club Shelby Cobra" являются два лимитированных хронографа, воплощающие стиль и производительность. В часах представлен высокоточный швейцарский механизм Valjoux 7750 с автоподзаводом, а все дизайнерские элементы вдохновлены аутентичным автомобилем "Shelby Cobra Daytona Coupe" и разработаны в сотрудничестве с дизайнером "Daytona" Питером Броком.

Корпус диаметром 44 миллиметра исполнен из полированной/сатинированной нержавеющей стали и передает аэродинамические контуры формы легендарной "Daytona Coupe". В центре внимания — современный циферблат цвета "Daytona blue" с солнечным сатинированием и арабскими цифрами. Его дополняют вертикально расположенные счетчики хронографа, обогащенные красными акцентами и вдохновленные счетчиками приборной панели болида. Часовая и минутная стрелки повторяют очертания руля автомобиля, c люминесцентным покрытием "Superluminova C1 blue emission", а на секундной стрелке хронографа — логотип "Cobra", созданный Питером Броком.

Когда вы пожелаете задействовать "Clifton Club Shelby Cobra 1964", в дело вступают два ярких дизайнерских акцента. Ключевые функции активируются кнопками, которые являются точной репликой педалей "Daytona". Это волшебство продолжает четкий и выразительный дизайн колеса "Daytona", который украшает ротор часов. На задней крышке гравировка с индивидуальным номером часов от 1 до 1964 в честь года, когда был представлен этот культовый автомобиль.

Часы дополняет стильный и комфортный черный ремешок из телячьей кожи с узором карбонового волокна и мягкой прорезиненной подкладкой красного цвета.

Цена часов 4999 евро.

Исключительный дизайн сразу удивляет. Он завораживает, а не просто привлекает взгляд: качество дизайна измеряется его вкладом в характеристики и точность. Согласно этому принципу, форма следует за функцией: идеальное сочетание стиля и технологии обеспечивает уникальность каждому владельцу.

Дополнительная информация: http://www.laikswatches.lv/