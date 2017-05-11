В современном, динамично развивающемся мире сложно представить те времена, когда о компьютерах и мобильных телефонах рассуждали или мечтатели, или писатели-фантасты в своих романах. Сегодня информационные технологии – это не просто объекты мечтаний и фантазий, это большой рынок труда, вход на который влечет за собой существенные преимущества.

Жизнь вносит свои коррективы, предлагая нам развиваться, несмотря на дипломы, приобретенные профессии, по которым мы, в силу тех или других обстоятельств, работать не можем. А время не ждет. Нам нужны средства, чтобы жить, нам нужны новые знания для саморазвития и самосовершенствования, да и просто — новая профессия, связанная с ИТ-сферой — это не только дань времени, но и шаг в ногу с ним.

И здесь на помощь приходит QA Academy — компания, получившая признание в Беларуси и России, зарекомендовавшая себя как серьезный обучающий центр и теперь пришедшая в Балтию.

Директор QA Academy Юрий Анушкин рассказал про новую перспективную профессию тестировщика ПО:

На местном рынке труда появляется новая специальность — тестировщик программного обеспечения — востребованная в любой компании, связанной с ИТ-сферой.

Тестирование — перспективная область, начать карьеру в которой можно уже после нескольких месяцев обучения на специализированных курсах, таких как предлагаем мы в QA Academy.

При этом для успешного прохождения обучения важнее личные качества, такие как целеустремленность, любознательность, критичность и внимательность, а не привязка к прошлой или основной профессии.

Получив необходимую техническую и практическую базу, вы переходите на следующую ступень, на которой вас ждет стажировка в ИТ-компании и работа на позиции Junior tester. Дальше все зависит от ваших амбиций и планов: вы можете стать как техническим экспертом, так и менеджером команды тестировщиков (QA manager).

Когда мы выбираем что-то для себя, мы стараемся выбрать лучшее. В любой сфере. А разве профессия и работа не являются основой основ в нашем материальном мире?

Поэтому так важно получить современную профессию, обучаясь у лучших в этой области, у тех, кто может предоставить высокий уровень образования, преподавателей высочайшего класса, компании, зарекомендовавшей себя на рынке информационных технологий — такой как QA Academy.

Так кто же такой тестировщик ПО?

Тестировщик ПО — это специалист, который занимается тестированием программного обеспечения с целью выявления различных ошибок в его работе и их своевременного исправления. Другими словами, тестировщик проверяет сайты, мобильные приложения, интернет-магазины, игры, социальные сети, программы для банков, образовательных учреждений, больниц и помогает быстро найти дефекты в их работе, делая софт надежнее, удобнее в использовании, безопаснее.

Существует и несколько иное название данной профессии — QA engineer, которое обычно включает в себя более широкий спектр обязанностей.

Тестировщик осуществляет контроль качества продукта после его разработки, а задача QA-инженера — комплексное обеспечение качества программного обеспечения на всех этапах разработки, выпуска и эксплуатации.

Почему стоит пройти обучение именно в QA Academy?

QA Academy — международный образовательный центр подготовки тестировщиков программного обеспечения. Центр был открыт в 2008 году в Минске (Республика Беларусь) на базе A1QA — крупнейшей компании по обеспечению качества ПО в Центральной и Восточной Европе.

Первоначально центр предлагал только очные программы обучения в Минске, но активный интерес к занятиям слушателей из разных стран стал основой для введения нового формата обучения, и с 2016 года появились онлайн-курсы на английском и русском языках, а в 2017 — и обучение смешанного типа на базе Латвийского университета.

За время работы центр помог освоить новую профессию более чем 1500 выпускникам, большинство которых успешно работает тестировщиками и менеджерами по обеспечению качества ПО в ИТ-компаниях.

Сегодня на дистанционных курсах QA Academy обучаются студенты из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Чехии, Греции, США и других стран.

Помимо новой перспективной профессии, "войти" в которую можно всего за два месяца, начинающие обучение в QA-Academy https://qa-academy.lv/ обретают возможность стать частью крупного сообщества людей, которые каждый день делают мир информационных технологий лучше, удобнее и безопаснее для каждого из нас.