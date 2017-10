"Виртуальные Дни карьеры" - это возможность не только для молодых людей удаленно познакомиться со своим, возможно, первым работодателем, но и с теми работниками, которые уже доказали свой профессионализм на рынке труда, посмотреть на повседневную жизнь других работодателей и актуальные предложения. Это удобный способ подготовиться к собеседованию, получить информацию и представление о сфере деятельности, компании и предложениях о работе, чтобы на собеседовании чувствовать себя не только уверенней, но и оценить свое соответствие и интерес к вакансии конкретного работодателя.

"В этом году "Виртуальные Дни карьеры" проводятся уже второй раз. В прошлом году их посетили более 80 000 уникальных посетителей, и в этом году, в рамках "Виртуальных Дней карьеры", приглашаем всех посетить сайт karjerasdienas.lv, чтобы найти интересующую информацию о работе и возможностях карьеры", - приглашает руководитель маркетинга и коммуникации CV-Online Latvia Криста Розиня.

Предлагаем познакомиться с некоторыми работодателями, чьи стенды будут представлены в рамках "Виртуальных Дней карьеры 2017":

SIA "Runway", международный центр бизнес-услуг: ""Виртуальные Дни карьеры" дают отличную возможность представить компанию и ответить на интересующие вопросы кандидатов, для этого мы будем использовать возможность "чата". В разделах виртуального стенда "Runway", наряду с текущими вакансиями, будет возможность познакомиться с историями карьеры сотрудников, посмотреть фотографии и видеоролики с внерабочих мероприятий, а также познакомиться онлайн с представителями "Runway" из Латвии, Литвы и Эстонии."

"IKEA", эксперт обустройства дома из Швеции: "Мы принимаем участие в "Виртуальных Днях карьеры", чтобы представить себя в качестве нового работодателя на рынке Латвии, дать представление о культуре и ценностях предприятия, которыми руководствуемся в повседневной работе. Мы будем искать 300 - 350 сотрудников во всех категориях должностей и активно отвечать на все вопросы кандидатов каждый день, используя возможности "чата."

SIA "MSC SH", один из ведущих мировых перевозчиков контейнеров: "Чтобы предоставить нашим клиентам услуги самого высокого профессионального уровня и личное отношение, мы знаем, что важно создать команду с нужными людьми на подходящих для них должностях. Оценивая потенциальных кандидатов в "MSC SH", компания оценивает не только образование и полученный опыт, но и человеческие качества, чтобы они соответствовали основным ценностям бренда и культуре предприятия."

SIA "Euro Live Technologies", поставщик онлайн-услуг виртуальных игр: "Мы участвуем в "Виртуальных Днях карьеры" с целью показать, насколько стремительно мы выросли и почему можем назвать себя одним из лучших работодателей Латвии - мы продолжаем развиваться, показывая себя надежным, устойчивым, прогрессивно мыслящим и инновационным работодателем. Предлагаем заглянуть в повседневную жизнь нашего предприятия, посмотреть наш новый и привлекательный офис. Также будем использовать функцию "чата", чтобы по возможности лучше ответить на вопросы потенциальных сотрудников."

SIA "Transcom WorldWide Latvia", международный поставщик услуг по управлению отношениями с клиентами, который обеспечивает высококачественное обслуживание клиентов на 11 языках. Компания высоко ценит позитивных, отзывчивых и целеустремленных сотрудников, которые хотят профессионально развиваться – знания или профессиональный опыт не являются решающим фактором. "Мы готовы инвестировать, обучая нового сотрудника и оказывая необходимую поддержку. Главное - иметь желание расти и развиваться вместе с нами! "Transcom WorldWide Latvia" идет рука об руку не только в улучшении организации процессов и предоставлении услуг, но и в общении с потенциальными сотрудниками. "Виртуальные Дни карьеры" - это современный способ коммуникации, который позволяет легко познакомиться с предприятием, рабочей средой и узнать о возможностях карьерного роста."

SIA "Autentica", IT-предприятие: ""Autentica", как IT-предприятие, следит за новейшими технологиями и возможностями. Мы воспринимаем "Виртуальные Дни карьеры" - как еще один способ, чтобы больше рассказать о своем предприятии, а также предложим возможность задать интересующие вопросы в "чате".

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", международная авиационная компания и основной центр воздушного движения в Балтии: "Мы хотим использовать возможность встретиться с соискателями работы удобным и современным способом. В связи с расширением терминала, а также постоянным увеличением числа рейсов и пассажиров, мы предлагаем наибольшее количество рабочих мест в области безопасности, обслуживания пассажиров и обслуживания самолетов. В "чате" предложим возможность поговорить с представителями отдела кадров и указанных сфер деятельности".

SIA "Solvay Business Services Latvia", международный центр бизнес-услуг "Solvay" является глобальной компанией химической промышленности, которая работает во всех регионах мира – всего в мире около 145 заводов и примерно 30 000 сотрудников. Работающее в Риге предприятие SBS ("Solvay Business Services") является центром объединенных услуг, который обеспечивает "Solvay" услуги в области финансов, закупок, обслуживания клиентов, логистики, управления данными и поддержки информационных технологий. Во время "Виртуальных Дней карьеры" будем рады поделиться новостями и планами, а также советуем присоединиться к "чату" и задать вопросы или поделиться опытом."

SIA "X Infotech", IT-предприятие (Приз Года LDDK "Лучший работодатель в регионе Риги" в 2016 году): "На данный момент в предприятии есть ряд актуальных вакансий, например, руководитель IT-проектов, специалист по внедрению, .NET программист, специалист по автоматическому тестированию, специалист по тестированию производительности. "Виртуальные Дни карьеры" дадут потенциальным кандидатам возможность познакомиться ближе с компанией о компанией "X Infotech", а также использовать функцию "чата".

SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", одно из ведущих предприятий кондитерских и закусочных изделий в странах Балтии, представляющее такие бренды, как "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi" un "Pedro".

SIA "Kronus", один из крупнейших производителей деревянной упаковки в Европе и крупнейший в странах Балтии. Компания работает с 1995 года с оборотом более 30 миллионов евро в год, и в рамках "Виртуальных Дней карьеры" предложит познакомиться с актуальными вакансиями и стать частью команды компании.

SIA "Chocolette Confectionary", новое предприятие, представляющее кондитерскую промышленность, производя эксклюзивный шоколад "RED" и экспортируя его в другие страны Балтии и на крупнейшие рынки Европы.

В этом году во время "Виртуальных Дней карьеры" будет возможность посетить стенд работодателя, который в течение многих лет в опросах "CV-Online Latvia" был признан ТОП работодателем 2016 в финансовом секторе - AS "Swedbank", а также работодателя, который в опросе убедительно был оценен как Лучший работодатель Латвии или ТОП-работодатель - AS "Latvenergo", чтобы лучше познакомиться с их повседневной жизнью и предложениями и, возможно, стать частью их команды. Во время "Виртуальных Дней карьеры" свои стенды представят и такие работодатели, как SIA "Solvay Business Services Latvia", AS "Delfi", "Iespējamā misija", Латвийский Университет и другие работодатели. Чтобы познакомиться с виртуальными стендами работодателей, приглашаем посетить www.karjerasdienas.lv.