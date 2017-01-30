Почему "Атлетика" чуть не обанкротилась в первые годы работы, как совместить фитнес с нормальной жизнью и подготовиться к революции роботов — об этом и многом другом в специальном интервью рассказывает руководитель сети фитнес-клубов "Атлетика" Валерий Комаров.

"Атлетике" в этом году исполняется уже 12 лет. Какие изменения произошли на рынке фитнес-услуг с момента вашего появления на нём?

Если бы наш разговор проходил ещё два года назад, я бы сказал, что никаких существенных перемен на рынке за это время не произошло. Но за последние пару лет — да, случились весьма кардинальные изменения.

В общем и целом 12 лет назад рынок был маленьким, фитнес клубы располагались в основном только в центре Риги. Среди тренеров 12 лет назад доминировали бывшие учителя спорта и бывшие "качки", вышедшие из подполья. Последние повлияли на фитнес настолько, что мы до сих пор чувствуем их могучее дыхание в виде тех стереотипов, которые существуют о фитнесе.

Когда мы начинали, у всех клубов была помесячная система оплаты, никаких годовых контрактов. Из-за этого наша первая бизнес-модель отлично выглядела на бумаге, но в жизни не работала, потому что выяснилось — даже постоянные клиенты посещают фитнес-клуб примерно 4 месяца в год. Разница между доходностью клубов зимой и летом составляла 50%. В общем, пока у всех были тучные годы, у нас было спасение утопающих руками самих утопающих.

Как же вы спасались?

Мы на ходу меняли концепцию, съездили за опытом в Россию, в Испанию и другие страны. Мы быстро поняли, что российская модель у нас работать не будет — в России фитнес начинался с элитных услуг. Это было дорого и престижно. Абонементы продавались даже на аукционах. Клиентская карта элитного фитнес клуба в твоём кошельке была признаком успешности, даже если ты туда не ходишь. Это был вопрос статуса. И даже когда фитнес в России "двинулся вниз", у него по-прежнему остался ореол чего-то элитарного. У нас больше европейская модель, где правила диктует потребитель. Но и наши западные коллеги нам в один голос твердили — если вы остаётесь на помесячной системе оплаты, готовьтесь к закрытию. Стало понятно — так или иначе, но система оплаты должна быть годовая, с долгосрочными контрактами.

Мы начали с трёхмесячных абонементов, потом стали делать полугодовые и годовые, насыщая их множеством всяких бонусов. Бизнес стал прибыльным на четвёртый год существования. Зато эта закалка позволила нам достаточно спокойно пережить кризис, не растеряв клиентскую базу.

Так мы и жили в относительном спокойствии, пока два года назад в Латвии не стали появляться дешёвые сети — Lemon gym и People's fitness. Бизнес Lemon gym прост — это часть большой литовской сети фитнес-клубов Impuls, они используют second-hand оборудование, не предлагают никаких групповых тренировок, зарплату платят только администратору и уборщице. People's fitness — один из бизнесов российского олигарха Григория Гусельникова — совсем другой случай. У них дорого оборудованные клубы, есть групповые тренировки, при этом в начале они были даже дешевле Lemon gym. Они сами признавались, что их цель — с помощью агрессивного демпинга отобрать часть рынка у существующих клубов. Но уже сейчас они поднимают цены.

Как "Атлетика" конкурирует с новичками рынка?

Выбирая между тем, чтобы идти за ценой, снижая издержки, или искать какие-то альтернативы, мы всё-таки выбрали второе. Первое, что мы сделали — напомнили себе о том, кто мы такие.

Мы — не клуб для спортсменов, хотя спортсмены у нас есть. Мы — клуб для обычных людей, главная проблема которых — лишний вес и нехватка движения. Мы клуб для тех, у кого нет опыта занятия спортом, либо этот опыт где-то далеко в прошлом. Для тех, у кого немного времени на фитнес, а тем более уже на то, чтобы изучать методики и узнавать, сколько им тренироваться и как.

Наша главная ценность в том, что мы делаем фитнес простым и понятным для нормальных людей исходя из их реальных возможностей.

Для этого мы стараемся как можно больше контактировать с нашими клиентами. Мы ввели возможность получить четыре бесплатные консультации с персональным тренером для каждого нового клиента, заключившего договор на год. Мировая статистика говорит о том, что в фитнесе самыми сложными являются первые четыре месяца. Многие из нас пытались заняться спортом, потом бросали, потом снова пытались, и так по нескольку раз. Мы берём на себя ответственность за то, что вместе с нами на этот раз вам удастся привить себе привычку к спорту и здоровому образу жизни.

Мы делаем акцент на то, чтобы тренеры не ждали, когда к ним кто-то подойдёт с вопросом, а были проактивными и общались с клиентами, при этом не становясь навязчивыми. Помощь тренера начинается с держания штанги и корректировки техники и заканчивается рекомендациями по питанию и советами по разным видам тренировок. Именно эту ценность персонального контакта мы стараемся воспитать в своей команде. Очень надеюсь, что нам это удаётся.

Вы как-то изменили и своё позиционирование на рынке?

За последние полгода мы полностью поменяли свою маркетинговую стратегию. Если раньше мы в основном работали на привлечение новых клиентов, то сейчас делаем упор на мотивирование уже существующих. Например, около 3000 клиентов в преддверии нового года получили бесплатный месячный абонемент для друга, просто занимаясь шесть недель подряд по два раза в неделю. Средняя посещаемость клубов — 1,3 раза в неделю, поэтому тут главной задачей клиентов было просто держаться. Это тоже чётко доказано исследованиями — регулярность побеждает всё. Даже если вы будете делать самые простые упражнения, но регулярно, вы достигнете результата.

Вскоре мы запустим ещё одну акцию для друзей. Смысл акции — любой человек, приводя друга, получает по 15% скидки на долгосрочные абонементы себе и другу. Скидка действует до тих пор, пока оба продолжают ходить в клуб. Если один бросает, у оставшегося будет месяц, чтобы промотивировать его вернуться. Ну, или найти другого друга. А если оба продолжают ходить, то скидка остаётся в силе постоянно. Мы надеемся, что это не только даст людям финансовую мотивацию, но и прибавит эмоциональную.

Каковы были инвестиции в развитие "Атлетики" в 2016 году? Что планируется в 2017?

В прошлом году мы больше всего инвестировали в обучение. Мы приглашали к себе таких знаменитостей, как Кит Смит из Life Fitness Academy, обучались новым методикам групповых тренировок у Les Mills. Курсы прошли все сотрудники "Атлетики". Но это в основном инвестиции времени и энергии.

Если говорить о денежных инвестициях, то главная позиция прошлого года — реконструкция клуба "Атлетика Иманта". Концепция ремонта заключалась в том, чтобы сделать клуб комфортным, логичным и абсолютно понятным даже новичку. Мы видим, что клиентам это нравится. В этом году мы планируем таким же образом отремонтировать наши клубы в Золитуде и на Югле.

Также в прошлом году мы наконец-то поменяли свой сайт, сделав его более стильным, информативным и функциональным. В этом году планируем ещё существенно расширить его функционал.

Недавно в сюжете ЛТВ прозвучало, что у "Атлетики" около 6000 клиентов. Можно ли из этой базы вывести некую среднюю величину, типичного клиента фитнес-клуба?

Усреднённого клиента, конечно, рисовать можно, но будет ли хоть один реальный клиент соответствовать этому портрету? Наша клиентская база достаточно разнообразна — у нас есть как русские и латыши, так и иностранцы. Самая многочисленная возрастная группа — от 25 до 40 лет, но широко представлены и люди до 25 лет, причём эта группа постепенно растёт. Скорее всего это происходит потому, что в школах упал уровень физической подготовки. Люди это понимают уже в самостоятельном возрасте и идут к нам навёрстывать упущенное. И это очень хорошо, потому что в таком возрасте организм всё ещё очень силён, и за достаточно короткий срок свою физическую форму можно поменять кардинально.

За год можно переделать себя настолько, что вас на улице узнавать не будут, а пограничники будут требовать новую фотографию для паспорта.

Сейчас мы активно стараемся привлечь аудиторию старше 55 лет. У нас есть специальный абонемент для пожилых людей. Хотя в Латвии их платёжеспособность невысока, мы видим, что людей пенсионного возраста у нас в клубах становится всё больше. Это очень благодарная аудитория, они очень внимательны, любознательны и старательно занимаются. С ними всегда очень приятно работать. Я сам работал с такими группами с огромным удовольствием.

Как за годы вашей работы изменились привычки и требования клиентов к фитнес-клубам?

Клиенты становятся всё более взыскательными, поскольку выбор на рынке постоянно расширяется. Многие из них пробовали несколько клубов и подходов к фитнесу. Огромный объём информации в интернете создаёт не только высокие требования, но и разнообразные стереотипы. Например, люди думают, что для того, чтобы достичь ощутимого результата, им помимо тренировок 3–4 раза в неделю нужно ещё и сесть на жёсткую диету, да и вообще отказаться от нормальной жизни ради своей цели.

И результат нужен быстро, так как журналы и рекламы массово работают на то, чтобы закрепить в людях определённый стандарт внешности. Это давление ни к чему хорошему не приводит, пользы для здоровья тут нет. Да и вероятность, что от переутомления вы пару месяцев спустя бросите тренировки, весьма велика. Люди вздыхают с облегчением, когда мы говорим им, что в клуб вполне можно ходить и пару раз в неделю. Фитнес совместим с нормальной жизнью нормального человека. Да, результатов тогда придётся подождать дольше, чем пару месяцев, зато они останутся с вами надолго. И главное — процесс получения этих результатов будет приносить вам удовольствие, а не мучения.

В области фитнеса модные новинки появляются каждые несколько лет и быстро сменяют друг друга. В середине двухтысячных модной была Zumba, потом TRX и Crossfit, что будет следующей модной штучкой?

Модные штучки в фитнесе создаются с помощью медиа. Поэтому на этот вопрос можно ответить так: следующей модной тренировкой будет то, на что сделает ставку большой капитал — в основном производители спортивных товаров. Не секрет, что Crossfit был выбран компанией Reebok для продвижения своего бренда. Но для большинства обычных людей тренировки такой интенсивности не подходят. Для обычного человека присесть 30–40 раз подряд даже с лёгкой штангой — не вариант. Нам бы голыми присесть и не свалиться с головокружением!

Как на фитнес влияют новые технологии?

Во-первых, люди всё больше используют разные фитнес-трекеры. Через 5 лет часы, замеряющие пульс и ещё несколько ключевых параметров, будут на руке почти у каждого. Это неплохо, потому что позволяет людям более эффективно контролировать свои тренировки. На самом деле у нас уже давно много тренажёров, которые меняют нагрузку в зависимости от вашего пульса, получая данные с пульсометра. Очень полезно было бы, если бы с помощью смартфона можно было быстро и чётко посчитать количество съеденных калорий, так как сейчас это очень муторный процесс.

То, что эти данные можно удобно собрать и анализировать, позволяет тренерам дать более чёткие рекомендации, в будущем это вполне можно будет сделать удалённо. Но в любом случае всё так или иначе упирается в консультанта, который должен интерпретировать данные. Наука развивается так быстро, что сейчас хорошие тренеры уже обязаны иметь два высших образования: по спортивной теории и питанию. Обычным людям без таких знаний в подобной информации просто не разобраться.

Как будут выглядеть и что будут предлагать клубы "Атлетики" ещё через 12 лет?

Честно говоря, понятия не имею. Сейчас перемены происходят так быстро, что за 12 лет могут смениться все известные нам технологии. Может нам уже пора готовиться к революции роботов? В любом случае — здоровье нам точно понадобится, и его лучше ковать уже сейчас.