Бизнес уходит в интернет, и это реальность, с которой нужно считаться как начинающим предпринимателям, так и опытным.

По статистике в 2016 году более полутора миллиарда человек по всему миру приобретали товары в интернете. Кроме того, только в Северной Америке 28% от всех онлайн покупок совершались с помощью мобильного телефона или планшета. Это означает, что уже работающий или начинающий бизнесмен, нацеленный на развитие и расширение своей деятельности, не может не рассматривать возможность освоения интернет-пространства, ведь это - безграничное непаханое поле с клиентами.

Шаг первый – найдите пустующую нишу и заполните ее

Для того чтобы получить свой шанс на успех, начните с рынка. Идея в том, чтобы выявить группу людей, ищущих решение некой проблемы, но не находящих результат. Посещайте форумы, где люди задают вопросы. Проанализируйте ключевые запросы в поисковиках, чтобы понять потребность аудитории, а затем изучите предложения конкурентов. Тщательно проанализируйте их сайты, оцените уровень услуг и зафиксируйте возможные промахи. Хорошие инструменты для тестирования аудитории – это краудсорсинговые порталы и фокус-группы. Всегда старайтесь встать на сторону клиента – у вас должен быть готовый ответ на вопрос "что в этом такого для меня?".

Шаг второй – функциональный веб-сайт





Удобный, солидный и качественный сайт все еще является якорем для бизнеса в интернете. С его помощью можно зарекомендовать свой бренд на рынке и выделиться на фоне компаний-однодневок, не внушающих доверия.

Вы можете воспользоваться услугами специальных компаний и нарисовать сайт с нуля или же выбрать готовую платформу управления содержанием (CMS) как, например, WordPress. Очень важный пункт – это выбор сильного домена и его регистрация. Хорошо подумайте над названием, поскольку это неотъемлемая составляющая бренда. Не сдавайтесь, если первые 100 идей заняты. Популярные международные сайты для регистрации доменов – это GoDaddy, Register.com, Namecheap.com, netsol.com, zone.ee. В Латвии – www.nic.lv. В среднем плата за регистрацию – около 10 долларов в год. Довольно быстро обеспечить узнаваемость поможет добавление домена в крупнейшие бизнес-каталоги, например, Google, Yelp, Angieslist. В Латвии - salidzini.lv или kurpirkt.lv.

Помните про дизайн – у вас есть всего пять секунд, чтобы привлечь чье-то внимание, в противном случае потенциальные посетители уйдут и никогда не вернутся. Выберите один или два простых шрифта на белом фоне, организуйте простую и понятную навигацию, одинаковую на всех страницах, используйте графику, аудио или видео, если они помогут усилить ваше сообщение. Обеспечьте удобный и простой процесс покупки – желательно не больше двух кликов. Ваш сайт – это витрина, так что сделайте ее привлекательной для клиента.

Еще один пункт – это веб-хост, который "сдает в аренду" интернет-пространство владельцам сайта, и именно в нем размещается страница со всем ее содержимым. Часто те, кто обеспечивают регистрацию домена, предлагают и хостинг, но можно использовать и другие сайты, например, Bluehost.

Поищите простые бизнес-приложения и добавьте их в CMS для того, чтобы страница выглядела максимально профессионально, а навигация была легкой и удобной.

Озадачьтесь размещением контактной формы с обязательными полями для заполнения – так вы наверняка получите контакты для прямых маркетинговых целей (номер телефона, э-почту, имя клиента). Кроме того, важную роль играют реальные отзывы, так что разделы "Нам важно ваше мнение" – это must have.

Шаг третий - подключение платежной системы.

Обеспечьте онлайн-платежи. Для этого вам понадобится счет э-торговца, который позволяет принимать платежные карты, и платежный шлюз, который соединит этот счет с интернет-магазином. Обе услуги предлагает Meridian Trade Bank, гарантируя клиентам безопасность, приемлемые цены, подтверждение сделок в режиме online, быстрые денежные переводы на счет предприятия в банке, абсолютную безопасность, регулярные отчеты о сделках и консультации в случае необходимости.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Шаг четвертый – разработайте систему доставки

Система доставки зависит от того, что вы продаете. Если это информация, которую можно скачать, используйте цифровые платформы для публикации, как DPD. Если же вы приобретаете товар у производителя, то можно нанять компанию, которая обеспечит прямую доставку. Если планируете заниматься отправкой самостоятельно, то вы должны создать стратегию по стоимости доставки и ее график. Для этого пригодится сторонний сервис, как Shipwire.

Шаг пятый – реклама и продвижение

Теперь убедитесь, что потребители узнают о вашем сайте. Заполните его качественным контентом, который увеличит ваши шансы в поисковых системах. Один из вариантов – создать блог с полезной информацией, чтобы люди хотели возвращаться за ней. Помните о социальных сетях – в обязательном порядке создайте аккаунты, как минимум, в Facebook и Twitter. Самый простой способ обеспечить траффик на начальных этапах – это реклама "плати за клик". В этом на помощь придет Google Adwords. Добавьте функцию "Отправить другу", чтобы обеспечить эффект "сарафанного радио". Посещайте форумы, связанные с вашей индустрией, станьте активным спикером и экспертом в своей области. Используйте э-мейл маркетинг! Как минимум, 36% от тех, кто покупал у вас хотя бы раз, сделает это снова, если вы его "не прохлопаете". Добиться этой самой первой покупки или сделки, - это самая сложная часть, однако затем вы должны заставить клиента сделать это снова – предлагайте похожие продукты, которые могут его заинтересовать, отправляйте электронные купоны лояльности и скидки на следующую покупку и так далее. Благодарите покупателей за их лояльность, и они станут еще лояльнее.

Шаг шестой – следите за своим ростом

Google Analytics ваш верный друг и товарищ для того, чтобы отслеживать статистику. С его помощью вы поймете, какие ключевые слова помогают найти ваш сайт, и контролировать аудитории, которым интересен или наоборот неинтересен ваш продукт.

Вместо заключения

Интернет меняется так быстро, что один год онлайн равен пяти в реальной жизни. Однако принципы начала, роста и успеха бизнеса в интернете не изменились вовсе. Если вы начинаете малый бизнес, то следуйте упомянутой последовательности. Если какое-то время вы уже присутствуете онлайн, то проведите анализ и посмотрите, не пропустили ли вы какой-то из шагов. С этой "настольной книгой" ошибиться практически невозможно.