9 марта состоялся финал конкурса "Агент по недвижимости 2017", длившегося больше месяца, и были названы победители. По результатам трех этапов конкурса, в условиях жесткой конкуренции, после успешно пройденных сложных испытаний жюри признало лучшим агентом по недвижимости 2017 года Константина Киуку (Royal Estate).

Латвийская ассоциация недвижимости (LANĪDA) и ведущий портал объявлений по недвижимости City24.lv уже второй год подряд организуют конкурс "Агент по недвижимости", чтобы выявить лучших профессионалов отрасли. В этом году конкурс прошел при поддержке банка DNB, бюро присяжных адвокатов Eversheds Sutherland Bitāns и проекта Jaunā Teika.

Конкурс опять вызвал большой интерес: в нем приняли участие более 100 специалистов, из которых во второй этап прошли 50 человек. Жюри получило для оценки 12 видеоматериалов, и авторы шести из них были выбраны для третьего, финального, этапа конкурса. Финалистами стали Янис Князь (Corvin Real Estate), Константин Киука (Royal Estate), Инга Миглане-Абеле (Kivi Real Estate), Эдгар Щвец (ImperioEstate), Рудите Озолиня (Latio) и Угис Стипнекс (RJCA). Причем двое из финалистов, Константин Киука и Эдгар Щвец, прошли в финал конкурса уже во второй раз. На зключительном этапе конкурсантам нужно было рассказать о себе и о специфике своей работы, а также принять участие в интерактивной ролевой игре, разыграв ситуацию с потенциальным клиентом, роль которого исполнил актер театра Дайлес Дайнис Грубе.

Лучшим Агентом по недвижимости - 2017 стал Константин Киука из компании Royal Estate. Победитель получил денежную премию в размере 700 евро, рекламную кампанию стоимостью 3000 евро от city24.lv и подарок от skatskat.lv (разработку 360-градусной видео презентации для объекта недвижимости). Второе место заняла Инга Миглане-Абеле из компании Kivi Real Estate, получила денежную премию в размере 500 евро и рекламную кампанию от city24.lv стоимостью 2000 евро. "Бронза" досталась Эдгару Швецу из компании ImperioEstate вместе с денежной наградой 300 евро и рекламной кампанией на сумму 1000 евро от city24.lv. Всем трем победителям ассоциация LANĪDA вручила подарочные карты на участие во всех своих мероприятиях в течение 2017 года.

Финалисты конкурса получили и специальные награды спонсоров: подарки от банка DNB, Института строительства и недвижимости Рижского Технического университета и выставочной компании BT1, юридическую услугу от бюро присяжных адвокатов Eversheds Sutherland Bitāns, возможность разместить рекламу в специализированном журнале M2, а также специальный приз от председателя жюри Айгара Ростовского, президента Латвийской торгово-промышленной камеры (ЛТПК), - подарочный сертификат на посещение семинаров ЛТПК на сумму 6300 евро.

"В тот момент, когда необходимо решать любые вопросы, связанные с недвижимости, и все задействованные в процессе стороны должны быть удовлетворены, очень важно полностью доверять человеку, который оказывает вам услугу в этой сфере. Конкурсы, подобные "Агент по недвижимости года", которые направлены не просто на повышение уровня узнаваемости компании, но и концентрируют внимание на конкретном человеке, исходя из его знаний и умений, формируют репутацию и поднимают престиж профессии агента недвижимости как в глазах клиентов, так и всей общественности. По моему мнению, предпринимательской сфере нужны люди с горящими глазами, и не важно, будут ли это работодатели или наемные работники, именно им конкурсы и соревнования за звание лучшего помогут делать больше и стать еще более успешными," - отметил Айгар Ростовский.

Конкурс проходил при поддержке банка DNB. "Мы знаем, что доверие клиентов является одним из важнейших ключей к успеху, - сказала Вера Дорохова, руководитель канала по работе с партнерами в сфере недвижимости банка DNB. - А для клиента очень важно, чтобы с ним работали настоящие профессионалы. Конкурс "Агент по недвижимости года" - это прекрасная платформа для того, чтобы совершенствовать себя и повышать свои знания. Он способствует повышению престижа отрасли и поддерживает на высоте профессиональную планку. Надеюсь, эта прекрасная традиция продолжится".



Как сообщалось, с 7 февраля по 9 марта уже во второй рз в Латвии проходил конкурс "Агент по недвижимости" под девизом "Мой агент по недвижимости, которому я доверяю". Цель конкурса состояла в том, чтобы поднять престиж профессии агента по недвижимости, обратить внимание общества на то, что на рынке недвижимости формируются высокие стандарты качества, содействовать самообразованию и повышению квалификации агентов. Конкурсантов оценивало жюри, состоящее из специалистов разных сфер, связанных с недвижимостью: посреднические и юридические услуги, банки и профессиональное образование. С результатами соревнования можно ознакомиться на сайте конкурса www.gadaagents.lv, а также lanida.lv, city24.lv, в специализированных изданиях и на порталах о недвижимости.