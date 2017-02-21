Маркетинг — это не для нас... маркетинг — это дорого, сложно и для больших компаний. Возникали ли у вас когда-либо такие мысли?

Давайте посмотрим. В технологии Hubbard Management System маркетингу даётся простое определение: "Маркетинг — это просто методы, с помощью которых создаётся спрос, создаются возможности для его удовлетворения или просто этот спрос удовлетворяется и за это берётся плата" (из статьи "Заметки, касающиеся материалов по маркетингу", Л. Рон Хаббард). Эффективный маркетинг обеспечивает для компании или отдельного человека (предпринимателя) рост продаж и выручки.

Исследуя область маркетинга, обратите внимание на несколько "НЕ". Маркетинг НЕ зависит от того, сколько денег вы на это потратите. Во многих случаях эффективность маркетинга НЕ определяется тем, насколько престижны издания, в которых вы размещаете рекламу или делаете другие публикации. Часто он даже НЕ зависит от того, насколько блестящие идеи у вашего маркетолога. Что же тогда?

Для начала спланируйте и выполните действия, которые составляют основу технологии маркетинга. Возьмите или составьте список ваших существующих клиентов. Затем проведите по нему "опрос". Опросы — это одно из основных действий маркетинга. И это позволит вам вступить в коммуникацию с вашими клиентами и получить от них обратную связь. Вы получите данные, которые помогут вам повысить эффективность продаж и увеличить доход.

Вопросы опроса зависят от специфики вашего бизнеса. Вам нужно получить данные, которые помогут вам понять, КАК вы можете увеличить продажи или ЧТО вам мешает их увеличивать. Например, вы можете позвонить и сказать человеку для начала: "Здравствуйте! Мы проводим опрос для повышения качества работы. Ваши ответы могут нам в этом существенно помочь!" или "Когда вы покупали наш продукт (услугу), что для вас было самым решающим (что вы хотели получить)?", или "Какую основную проблему вы хотели решить, приобретая наш продукт (услугу)?", "Что самое главное вы получили от использования нашего продукта (получения нашей услуги)?", "Что в нашем продукте (услуге) вам нравится больше всего?", "Есть ли что-то, чем вы были недовольны?" И так далее — можно придумать любые вопросы! Запишите все ответы и проведите табуляцию — сведите результаты в таблицу.

Помните, это не только возможность узнать, что думают ваши клиенты, но также и способ вступить с ними в общение. В процессе этого вы получаете данные, проанализировав которые, вы сможете подкорректировать ваш подход к продажам (если необходимо). Оцените полученные ответы и сформируйте профиль (набор характеристик) вашего "идеального клиента" (это может быть и профиль компании и профиль отдельного человека). Это даст определённый процент клиентов, которые захотят купить снова, либо порекомендуют вам потенциальных клиентов, если, конечно, вы их об этом спросите.

Мир меняется, меняется и маркетинг. Что работает сейчас, вы сможете узнать на бизнес-конференции "Организация бизнеса: от персонала до маркетинга", которая состоится 11-12 марта 2017 года в Риге. Подробности на сайте: www.business-conference.eu

Андрей Круглов, консультант, член клуба предпринимателей WISE Балтии.