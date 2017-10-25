Нужен специалист, которого по ряду причин трудно найти на рынке труда? Латвийская конфедерация работодателей (ЛКР) призывает сделать свое предприятие доступным для практикантов и познакомить их с потенциальным местом практики!

Уже сейчас работодатели могут привлечь работника, обученного в соответствии с конкретными нуждами предприятия, в рамках учебной практики* или программы обучения на основе рабочей среды**, пока этот потенциальный работник продолжает посещать учебное заведение.

Такое сотрудничество будет выгодно как для работодателей, так и для потенциального работника, а также в целом для отрасли, которая в долгосрочной перспективе получит квалифицированную рабочую силу.

Обучение, основанное на рабочей среде, позволяет молодежи своевременно начать реально трудиться в выбранной отрасли, ознакомиться с рабочей обстановкой и после завершения учебы быть полностью готовыми самостоятельно строить профессиональную карьеру.

Учитывая, что такая инициатива потребует от предприятия известных временных затрат на обучение, работодателям предлагается возможность получить софинансирование в рамках проекта.

К примеру, участвуя в проекте и проводя обучение на основе рабочей среды, работодатель может получить компенсацию в размере до 225 евро в месяц за каждого учащегося в зависимости от количества часов, проводимых им на предприятии в месяц.

Организация учебной практики на предприятии – это инвестиция, которая иногда окупается уже во время практики: практикант – это не только ученик, но и хороший помощник. Предприятие, которое предлагает учащимся места практики, после ее окончания может получить компенсацию в размере до 120 евро за каждого практиканта, при этом никакой дополнительной нагрузки в плане документации у него не возникает.

Кроме того, важно отметить, что участникам проекта компенсируются расходы на страхование учащегося, медицинские услуги и индивидуальные средства защиты. Кроме того, сам учащийся может получить дополнительную финансовую помощь на оплату транспорта или ночлега.

В настоящий момент партнерами ЛКР по реализации проекта являются 30 учреждений профессионального образования и более 500 предприятий.

Если ты смотришь в будущее и твое предприятие ждет молодых, целеустремленных студентов учреждений профессионального образования, воспользуйся этой возможностью и прими участие в проекте, отправив заявку на lddk@lddk.lv.

Воспитанникам учреждений профессионального образования, желающим найти место практики или пройти обучение на основе рабочей среды, советуем воспользоваться разработанным ЛКР поисковым инструментом на веб-странице www.lddk.lv/uznemumi, где можно найти всех деловых партнеров данного проекта.

ЛКР реализует проект структурных фондов Европейского союза "Участие студентов учреждений профессионального образования в обучении на основе рабочей среды, а также в учебной практике на предприятиях" (SAM 8.5.1).

* Практика: на практику можно принимать учащихся учреждений профессионального образования; при этом заключается трехсторонний договор об обучении на практике, в котором образовательное учреждение, место практики и практикант согласуют реализацию программы практики согласно правилам Кабинета министров № 785 от 20.12.2012 "Порядок организации учебной практики и страхования учащихся".

** Обучение на основе рабочей среды (ООРС): форма получения профессионального образования, которая осуществляется в рамках сотрудничества между образовательным учреждением, учащимся и работодателем. Учащийся попеременно осваивает теорию и практику профессионального содержания образовательной программы в учебном заведении и на предприятии. ООРС регулируется правилами Кабинета министров № 484 от 15.07.2016 "Порядок организации и осуществления обучения на основе рабочей среды".

Дополнительную информацию о проекте можно найти здесь.