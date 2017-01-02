1. Компании выбирают самое дешевое предложение

За свой 13-летний опыт в сфере обучения языкам я многократно слышала, как государственные ведомства жалуются, что не поучили желаемых результатов от курсов, поскольку были вынуждены выбрать предложение с самой низкой ценой. Однако этим грешат не только государственные и муниципальные ведомства, но и частный сектор. Допускаю, что многим знакома ситуация, при которой поиск компании-партнера доверили офисному администратору или секретарю. Она отправила электронные письма с просьбой прислать предложение паре найденных на первой странице Google фирм, положила предложения на стол руководителю компании, который, недолго думая, выбрал самое дешевое. В то же время, в ситуации, когда руководителю самому нужно обучение иностранному языку (чаще всего это индивидуальные программы), прежде чем сделать выбор, учитывают и другие аргументы – и выбор делают значительно тщательнее.

2. Компании откладывают обучение "до лучших времен"

Очень часто звучит отговорка – "в данный момент нет денег на обучение, дела идут не так хорошо, как нам бы хотелось". Эти случаи мне хочется сравнить с посещением врача. Да, самые сознательные из нас посещают врача регулярно – ради профилактики. Однако к конкретному специалисту (читай – преподавателю иностранного языка) мы обращаемся, когда у нас что-то болит. Почему в бизнесе мы решаем действовать по-другому? Особенно если достижения бизнеса напрямую зависят от хороших знаний иностранного языка (обслуживание клиентов, экспорт, написание е-мейлов, беседы по телефону, переговоры с партнерами, освоение новых рынков и т.д.).

Проблему нужно решать, когда ее обнаружили, а не когда придут "лучшие времена".

3. Компании не обсуждают цели и задачи обучения с сотрудниками и поставщиком услуг

Решение об изучении иностранного языка на предприятии могут принять по различным причинам. Чаще всего его принимают, когда констатируют, что сотрудники не могут контактировать на определенном иностранном языке на том уровне, которого от них ожидают корпоративная культура, руководство, клиенты и партнеры. Случается, что из-за недостаточного знания иностранных языков работники подвергают риску репутацию компании. В отдельных случаях принимается решение улучшить знания иностранных языков одного или пары сотрудников, однако чаще всего в изучение иностранного языка вовлечены все или часть сотрудников фирмы или отдела. В каждой компании и/или отделе есть определенные ситуации, в которых необходимо пользоваться иностранным языком. У каждого потенциального студента есть конкретные коммуникационные сложности, которые необходимо решить. Поэтому очень важно перед началом обучения договориться с работником о целях обучения и результатах, которых можно достичь. Не менее важно сообщить об этих целях партнерам – языковой школе, поскольку только специалист, побеседовав с представителями предприятия и углубившись в корпоративную специфику и ситуации, в которых работникам приходится использовать язык, может рекомендовать и составить наиболее подходящую программу иностранного языка и предложить соответствующего педагога.

4. Компании объединяют несколько уровней в один – в целях экономии средств

Изучение языков традиционно разделяется на уровни владения. Есть различные системы, из которых в Европе чаще всего используется Common European Framework of Reference for Languages, которая выделяет 6 уровней знания языка. Перед началом обучения работников обычно тестируют, чтобы выбрать для каждого уровня владения соответствующую программу. Если этот шаг игнорируют, и сотрудники, даже владеющие языком на разном уровне, учатся в одной группе, результата не удается добиться по многим причинам. Во-первых, содержание курса нельзя подстроить сразу под несколько уровней владения (за исключением случаев, когда курс специфический), потому что на каждом есть конкретная норма лексики и грамматики, которую необходимо освоить. Во-вторых, работники быстро потеряют мотивацию, поскольку или не будут чувствовать прогресс (более продвинутые уровни), или не будут справляться (начальные уровни). В результате экономия средств превратится в выбрасывание денег на ветер, поскольку ни один из посещающих курс не достигнет результатов – не улучшит свои знания иностранного языка.

5. Компании реализуют проект "Изучение иностранных языков" как краткосрочный

У изучения иностранных языков есть специфика, и его нельзя сравнивать с другими типами обучения персонала. Например, с такими, как управление проектами, стрессоустойчивость или охрана труда. Каждый из обучаемых сотрудников обычно посещает такой курс один раз – и считается, что работник получил необходимые навыки, умения и знания.

С изучением иностранных языков по-другому. Я уже говорила, как важно указать цель обучения, чтобы решить конкретные коммуникационные (чтение, речь, слушание и письмо – или все вместе) сложности. Ранее я упоминала систему уровней владения, в рамках которой обязательно осуществляется обучение языку. Вместе с тем, сколько потребуется каждому конкретному работнику для достижения цели, напрямую зависит от его нынешнего уровня владения языком. Например, если для продвинутого уровня будет достаточно, например, 3-месячного курса, то базовым уровням потребуется для достижения той же цели в два или же в три раза больше времени. Вместе с тем, организовывать для групп всех уровней обучение одинаковой длительности – это ошибка, это не только не решает проблему, но может рассматриваться как нецелесообразные инвестиции в случае начальных уровней владения языком.

Инга Зейде,

Директор языковой школы Communication Teachers Group