С 11 по 15 сентября в Риге проходит уже двенадцатый пленэр архитектурно-строительных учебных заведений Латвии. Это платформа для обмена идеями и опытом среди будущих архитекторов и градостроителей. У студентов есть отличная возможность познакомиться и обсудить актуальные вопросы и собственные проекты с практикующими профессионалами отрасли – архитекторами, строителями, ландшафтными дизайнерами, проектировщиками транспортных систем и экспертами по недвижимости. Основная цель таких пленэров – научить будущих архитекторов работать в разных командах, а не только в привычной учебной группе, а также предлагать эффективные детальные решения развития конкретных объектов – в виде концепций, планов и подробных визуализаций. Это не только огромный объем работы, но и конкурс между несколькими командами, в результате которого будет выбран победитель.

В этом году пленэр организован архитектором Сергеем Никифоровым (архитектурное бюро "Nams") и инвестиционной группой CITY STAR, занимающейся развитием жилой недвижимости в центре Риги, а также при поддержке Латвийского союза архитекторов. А темой пленэра на этот раз стала улица Цесу на всей ее протяженности в 730 метров. Собственно, так пленэр и называется – Cēsu iela visā garumā.

В настоящий момент группа CITY STAR занимается развитием нескольких проектов именно на улице Цесу: закончена реконструкция дома начала 20 века "CITY STAR LOFTS", идет строительство многоэтажного дома (ул. Цесу, 9), а также начато строительство многоэтажного дома (ул. Цесу, 7) - "CITY STAR TERRACES", несколько объектов находятся в разработке. По мнению инвестора, потенциал этой улицы, несмотря на близость к центру и к улице Бривибас, недооценен. Улица нуждается в более развитой инфраструктуре, грамотно распределенном транспортном потоке, ей не хватает особой атмосферы, чтобы стать одной из любимых улиц для горожан и гостей Риги.

На открытии пленэра 11 сентября перед участниками, студентами Латвийской сельскохозяйственной академии, РТУ, RISEBA, РСК, выступили организаторы: архитектор Сергей Никифоров и владелец группы "CITY STAR" Ави Каравани. Господин Каравани пожелал студентам генерировать самые смелые идеи и не забывать, что сегодня, покупая жилье, человек выбирает не только крышу над головой, но и полный жизненный комплекс, в котором окружающая среда – улица, ее аура, инфраструктура и комфорт – одна из важнейших составляющих.

В открытии мероприятия участвовали деканы ВУЗов: Угис Братушкинс (РТУ), Инесе Рейтале (РСК), Янис Дрипе (RISEBA).

Открывали первый день пленэра и многие известные в обществе персоны.

Главный архитектор Риги Гвидо Принцис рассказал студентам о том, как важно сохранить историческую идентичность города, а также стремиться к тому, чтобы все районы центра Риги развивались как современные и удобные для проживания и работы.

Известный рижский ресторатор и владелец сети "LULU PICA" Элмар Таннис, представил свое видение того, что необходимо городской улице для успешного развития и популяризации ресторанов, кафе и пиццерий. Опытом перемен в одном из красивейших городов Латвии, в Кулдиге, делились архитекторы Эдгар Заланс (в недавнем прошлом мэр Кулдиги) и Диана Залане: "Развитие определяется не абстрактным видением потенциала данного места, но совершенно четким пониманием этого потенциала и соответствующим планом действий, который будет реализован совместно общественным и частным секторами". Архитектор из Цесиса Имантс Тиммерманис рассказал о том, как благодаря новым архитектурно-строительным решениям меняется его город, а выступление представителя "Rīgas Satiksme" Виктора Закиса вызвало острую дискуссию. Личным опытом проживания на улице Цесу поделился харизматичный предприниматель из Германии Томас Цейтхем. Даже с учетом реальных недостатков этой улицы, он вместе с супругой, тем не менее, предпочитает жить именно на Цесу, по достоинству оценивая ее шарм, тишину и расположение. О роли церкви в городском ландшафте рассказал Вилис Колмс, доцент Лютеранской академии и представитель Старой церкви Гертруды. Студентов впечатлила красочная, живая презентация ландшафтного архитектора Илзе Рукшане из "ALPS ainavu darbnīca". "Что же определяет жизнь улицы? – Люди, транспорт, природа и животные, кафе и цвета. Улица должна быть наполнена функциональными удобствами, незаменимыми в повседневной жизни". Планами развития города в районе Цесу поделился Айгарс Кушкис, руководитель Исторического центра планирования, а историк Петр Блум сделал экскурс в историю улицы Цесу с 1763 года и до наших дней. Нейлс Балгалис ("Gruppa 93"), говоря о культуре празднования дней Риги, высказал идею продолжить эту полюбившуюся традицию праздником ул. Цесу и резюмировал с надеждой: "Нас, жителей Латвии и рижан, ждет прекрасное будущее в прекрасном городе, но это будущее находится только в наших собственных руках".

Первый день пленэра завершился для студентов познавательной экскурсией по всей улице Цесу, которую провел историк Волдемарс Эйхенбаумс.

Последующие дни студенты, разделенные произвольно на семь команд (обязательное условие: в каждой команде должны были быть представители разных учебных заведений), работали над собственными проектами по развитию улицы Цесу, презентация которых состоялась в завершающий день пленэра.

Жюри, состоявшему из представителей архитектурно-строительных ВУЗов и организаторов пленэра, было непросто выбрать победителя. Каждый проект оценивался с точки зрения целого ряда критериев: функциональность, транспорт и парковки, пешеходные и зеленые зоны, инновативные идеи и сохранение архитектурного наследия улицы. Как остроумно заметил господин Каравани, если бы объединить лучшие решения каждой команды в один общий проект – это был бы безусловный победитель. А пока ребятам предстоит еще многому научиться – в том числе знать многочисленные правила и нормативы Строительного управления Риги, которые "не преодолеть" даже самым блестящим, но мало реальным идеям.

При выборе победителя жюри, прежде всего, оценивало тот факт, что данный проект способен внести реальный вклад в лучшие перемены улицы Цесу

Главный приз был вручен команде №5, которая предложила глубокий анализ, существующий ситуации, наиболее эффективный проект транспортных развязок и парковок, оригинальное решение зонирования улицы, а также предложила инвестору CITY STAR построить на ул. Цесу отель.

И это только начало для участников пленэра! Ребятам предложено участвовать в конкурсе и дальше, но уже в индивидуальном порядке

Пожелаем будущим архитекторам нашей столицы смелых и успешных идей!