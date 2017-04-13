В Риге, по адресу: ул. Катлакална 6d, началась реализация проекта крупнейшего в странах Балтии тематического квартала DECCO CENTRS, в строительство которого планируется вложить около 10 миллионов евро. Состоящий из четырех зданий комплекс общей площадью более 13 500 квадратных метров, в котором разместятся интерьерные салоны, магазины, офисы и склады, откроет свои двери посетителям уже в конце этого года и станет крупнейшим на сегодняшний день проектом такого рода в странах Балтии. По подсчетам девелоперов, свои услуги посетителям, дизайнерам и проектировщикам здесь будут предлагать 25 салонов, представляющих товары ведущих компаний отрасли.

Как показывает статистика и опыт зарубежных стран, тематические торговые центры посещают до 30% больше покупателей, чем разбросанные по всему городу магазины и салоны. Поэтому в DECCO CENTRS планируется собрать под одной крышей ведущих экспертов в сфере продажи отделочных материалов, сантехники, кухонного оборудования и техники, домашнего текстиля, предметов интерьера, светильников, средств аудио- и видеонаблюдения, охранного оборудования, каминов, отопительных систем, саун, хозяйственных товаров и садовой мебели.

Находящийся в фазе активного строительства DECCO CENTRS уже начал привлекать будущих арендаторов, предлагая большой выбор помещений разной площади и комплектации. На сегодняшний день в новом квартале уже зарезервировано около 70% торговых площадей. Строящиеся в квартале DECCO CENTRS здания будут иметь высокий класс энергоэффективности, что позволит снизить расходы на коммунальные услуги и обеспечить эффективный мониторинг деятельности предприятий.

Площади потенциальным арендаторам предлагаются в трех разных вариантах: салон, салон + офис, салон + офис + склад. Планируется, что 65% площадей займут магазины и офисы, а 35% будут отданы под склады. Каждый салон будет иметь отдельный вход, а также будет оснащен оборудованием климат-контроля, просторной экспозицией и большими витринными окнами. Кроме того, в помещениях будет обеспечено естественное освещение.

Все здания будут отвечать самым высоким современным требованиям не только в плане архитектурных решений, но и качества строительства, которое обеспечивает генеральный подрядчик MERKS. В свою очередь софинансирование на развитие квартала DECCO CENTRS выделил SWEDBANK.