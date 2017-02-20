Владелец фабрики о ценах на чай, качестве и рижском производстве для мировых брендов

О Латвии инвесторам известно мало

Все бегут из Латвии, а вы, наоборот, покупаете здесь производство? Поинтересовались мы у Гедиминаса Станевичюса.

"Я понял, что INTEKA — хороший проект, который долгое время развивался на локальном уровне. Сейчас мы имеем возможность более глобального взгляда на бизнес. Он, как и мир, сегодня открыт для любого сотрудничества. И все строится на личных контактах.

У меня обширные бизнес-связи, свои торговые предприятия в Европе, контакты в Азии. Я долго присматривался к рижскому производству. Чай хороший, но у предприятия не было сильного торгового партнера", — пояснил глава INTEKA.

Прошедший год был непростой, он — переходный, произошла смена владельцев, но процесс прошел гладко, без сбоев. План выполнен, наблюдается рост производства и продаж, в том числе за счет нового направления — франшизы.

"Подписан крупный контракт с Imperial Teas Grou, ведутся переговоры с не менее мощным немецким бакалейным концерном. Они также рассматривают рижское предприятие в качестве производственной площадки для определенной категории своих товаров", — рассказывает руководитель отдела продаж Андрей Меленчук.

"Проблема в том, что в мире о странах Балтии в целом и о Латвии в частности мало знают. Недавно был на семинаре, инвесторы из Канады поставили Балтию на последнее место в рейтинге стран, с которыми ведут бизнес. Латвия обязана себя рекламировать, доносить до инвесторов, что здесь есть производство, опытный и обученный персонал, огромный потенциал", — добавляет Станевичюс.

По его словам, бизнес есть бизнес, у него нет национальности, надо лишь переключать языковой тумблер. В любой стране непросто, везде своя специфика. "Но думаю о создании холдинга именно в Латвии", — говорит Станевичюс. В планах предприятия также строительство нового завода в Риге, под который куплен земельный участок. Но в первую очередь будет обновлено уже существующее производство. "Почему Рига? Здесь есть компания, подобрана хорошая команда. Это самое ценное", — поясняет глава предприятия.

Рижское производство для бренда Impra

В Риге уже изготовлена первая крупная партия новой серии чая из трав под брендом Impra. Заказчик — мировой лидер отрасли Imperial Teas Group. Владельцы предприятия из Шри-Ланки выбрали Латвию, а не, например, Польшу, где много чайных фабрик.

"Это новое направление компании Imperial Teas Group. Они мировые лидеры по производству традиционного черного и зеленого чая. Решили также продавать чай из трав, который в мире набирает популярность. Искали надежного партнера в Европе. Выбрали нас. Доверяют нашему качеству и опыту", — рассказывает Станевичюс.

Сегодня в Риге производят линейку из шести видов чая Impra. На подготовительную работу ушел год. Одна из первых партий поставлена, например, в Австралию. В целом предприятие Imperial Teas Group работает с 60 странами мира.

"Сырье (травы) мы закупаем в Европе, преимущественно в Германии и Польше. Готовы покупать и в Латвии, но здесь никто не может обеспечить необходимый объем", — рассказывает Меленчук, добавляя, что даже упаковка для новой серии Impra производится в Латвии: — "Ранее заказы размещали в Польше. Теперь предложения латвийских типографий на уровне, выгоднее все делать на месте".

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Ожидать ли подорожания чая?

В прошлом году биржевые цены на качественный цейлонский чай уже выросли на 30%. Стоимость зависит от многих факторов, сказывается плохой урожай и общий спрос на рынках. Рост отмечается как по всем мире, так и в Латвии.

Помимо сырья надо учитывать стоимость упаковки, расценки на рабочую силу, в том числе налоги, а также колебания курса валют, так как чай закупается в долларах, который дорожает на фоне евро.

"Конечный потребитель пока не ощутил столь значительного роста закупочных цен. Для нас самое трудное — найти равновесие, мы просто не можем резко поднять цены на полках в магазинах. Поэтому вынуждены брать часть затрат на себя", — поясняет Станевичюс.

По его словам, цены обязательно будут расти. Что-то производители "скушают" сами, что-то придется переложить на плечи потребителей. Но надо учитывать покупательскую способность, ситуацию на рынке, конкуренцию, добавляет эксперт.

"Цены уже выросли, но пока не было резких скачков, так как мы конкурируем с мировыми брендами. Они вкладывают огромные деньги в маркетинг и рекламу, чего не могут себе позволить небольшие производители", — поясняет Меленчук.

"Мы удерживаем цены за счет своей прибыли, намерено уменьшая ее. Другое пример — польские производители снижают качество. Мы же не можем себе такого позволить, так как наш потребитель голосует своим кошельком", — добавляет Меленчук.

Качество и потребительские привычки

Латвия — уникальная страна. Здесь люди хотя и ищут более дешевый продукт, но отдают предпочтение качеству. Объемы продаж Možums в Латвии на уровне мирового бренда Lipton, рассказывает Станевичюс.

Меняются и потребительские привычки. Сегодня люди все больше пьют натуральный чай (черный, зеленый и др.), отказываясь от ароматизированного в пользу напитка с травами и фруктами.

Бренд Možums (в переводе с латышского "Бодрость") изначально задумывался для местного рынка как локальная торговая марка. Но предприятие развивается, ориентируясь также на наращивание экспорта. Так появился чай под нейтральными торговыми марками Fruit Garden . Идет расширение не только в европейском, но и восточном направлении (Белоруссия, "прощупывается" Россия).

Поскольку чай — сезонный продукт, у предприятия есть альтернативные направления — продажа растворимого кофе (с арабикой) и другой бакалеи, например, диетических продуктов и товаров без глютена, соков и приправы.

Для справки:

Компания INTEKA, созданная в 1999 году, сегодня является крупнейшим производителем чая в странах Балтии, лидером оптовой торговли бакалейными товарами в Латвии.

На фабрике производится и фасуется чай (рассыпной и в пакетиках) под собственными торговыми марками Možums, Fruit Garden, Tiger King и др.

INTEKA также производит чай под частными марками (Private label) для торговых сетей Балтии.

INTEKA является держателем франшизы Imperial Teas Group. Для предприятия из Шри-Ланки в Риге производится серия чая из трав, продукция поставляется в 60 стран мира.

Больше года назад предприятие сменило владельца. Производство выкупил литовец Гедиминас Станевичюс. В планах — модернизация предприятия, строительство нового завода, а также создание холдинга.