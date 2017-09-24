Тем не менее, если вы хотите произвести впечатление на босса - и потенциально даже стать любимым членом его команды, существует несколько несложных стратегий, которыми можно воспользоваться.
Проанализировав многочисленные исследования и рекомендации экспертов, американское интернет-издание Business Insider составило список из 11 способов, которые помогут вам понравиться вашему начальнику.
- 1. 11 способов понравиться начальнику
- 2. Старайтесь самостоятельно решать проблемы
- 3. Всегда демонстрируйте вашу ценность для компании
- 4. Ваш метод общения должен соответствовать методу общения начальника
- 5. Спрашивайте совет
- 6. Приходите на работу рано
- 7. Узнайте рабочие цели вашего босса
- 8. Обращайте внимание на детали
- 9. Говорите "спасибо"
- 10. Берите отпуск
- 11. Высказывайте свою точку зрения