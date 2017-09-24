Каждый руководитель и каждое место работы, безусловно, отличаются друг от друга, но обычно самый лучший способ оказаться на хорошем счету у начальника - отлично выполнять свою работу.

Тем не менее, если вы хотите произвести впечатление на босса - и потенциально даже стать любимым членом его команды, существует несколько несложных стратегий, которыми можно воспользоваться.

Проанализировав многочисленные исследования и рекомендации экспертов, американское интернет-издание Business Insider составило список из 11 способов, которые помогут вам понравиться вашему начальнику.