В феврале этого года отмечается своеобразный юбилей - 380 лет с момента возникновения и краха первого в новейшей истории "пузыря" активов - взлета и резкого обрушения цен на луковицы тюльпанов в Нидерландах. Портал Delfi обобщил факты и легенды об этом и других известных пузырях (и оставил за кадром широко известную историю латвийских "жирных лет").
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