Как пишет RNS, принято решение, что Adidas сосредоточится главным образом на цифровых каналах, чтобы привлечь более молодых потребителей, добавил топ-менеджер.

"Понятно, что более молодой потребитель взаимодействует с нами преимущественно через мобильные устройства, — добавил Рорстед. — Цифровое взаимодействие является важнейшим для нас; вы уже не видите рекламу на телевидении".

Рорстед возглавил Adidas в 2016 году и сделал рост цифровых розничных продаж главным элементом реформы компании. Стратегия предполагает, что к 2020 году доходы от цифровых розничных продаж вырастут с €1 млрд до €4 млрд. "Все наши контакты с потребителями осуществляются через цифровые медиа, и мы верим, что в течение следующих трех лет мы сможем наладить гораздо более прямое взаимодействие с потребителями", — резюмировал генеральный директор Adidas.

Международное бизнес-сообщество ставит в заслугу Рорстеду значительное увеличение продаж через интернет в немецкой компании Henkel, которая производит бытовую химию.

Чистая прибыль Adidas в 2016 году выросла на 51,2% по сравнению с 2015 годом и составила €1,02 млрд. Чистые продажи увеличились на 14% — до €19,29 млрд. Чистые продажи компании в России и странах СНГ в 2016 году сократились на 8,1% и составили €679 млн.

По оценке IHS Markit, в 2016 году объем телевизионного рекламного рынка в мире составил $192 млрд. Это 36% расходов на все виды рекламы. IHS Markit прогнозирует, что доходы от интернет-рекламы обойдут телевидение в ближайшие пять лет. "В некоторых странах, таких как Великобритания, онлайн уже составляет почти 50% от общего дохода от рекламы, и эта доля будет только расти", — сказала аналитик IHS Markit Элени Марули. В 2016 году на онлайн-рекламу пришлось почти $160 млрд бюджетов (30% от глобального рынка).